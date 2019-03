Zur 137. Generalversammlung des Turnvereins Niedergösgen begrüsste Arnold Zubler die zahlreich erschienen Ehren- Frei- und Aktivmitglieder.

Das vergangene Vereinsjahr bescherte dem STV schöne Erfolge. Unter anderem fand das Strassenfest statt, bei welchem der Verein ein Fischzelt bewirtschaftete. Der Verein gratuliert den Indiaca Teams für die tollen Resultaten bei der Schweizermeisterschaft. Auch bei der Unihockeymannschaft Herren gab es einen Erfolg. Nach dem knappen Abstieg im Jahr 2017 erfolgte in diesem Vereinsjahr der direkte Wiederaufstieg in die 4. Liga.

Erfreulicherweise durfte der Verein auch dieses Jahr wieder Sportler- und Sportlerinnen in den Verein aufnehmen.

Wo Freud ist, gibt es auch Leid. So musste der Verein von Bruno Belser, Ruedi Cartier und Marie Grossmann Abschied nehmen. Der Präsident dankt allen Leiter und Leiterinnen für ihre engagierte Arbeit in den Turnstunden. Mit grossem Applaus wurden alle neuen und bisherigen Leiter und Leiterinnen gewählt. Der Vorstand wurde auch einstimmig wiedergewählt.

Unter dem Traktandum Ehrungen durften folgende langjährige Mitglieder ein Geschenk entgegen nehmen: 20 Jahre Vereinsmitglied Klara Fricker, Daniel von Büren; 25 Jahre Vereinsmitglied Ruth Wildi; 25 Jahre Vereinsmitglied und Freimitglied Gina Muzzolini und Anita Schreiber; 30 Jahre Vereinsmitglied Fränzi Belser, Barbara Liniger und Peter Liniger; 35 Jahre Vereinsmitglied Beatrice Ackermann und Gerhard Schmid; 45 Jahren Vereinsmitglied Verena Herzog, Margrit Roth und Bruno Schenker; 50 Jahre Vereinsmitglied Lisbeth Rippstein; 55 Jahre Vereinsmitglied Susi Zubler. Der Verein bedankt sich bei dem langjährigen Fähnrich Walter Kehrli für seinen grossen Einsatz am Strassenfest. Ein grosses Dankeschön geht an Doris und Ruedi Voramwald für das Organisieren des Strassenfestes und Risottoessens. Dem Nähfrauen Team wird für ihre Arbeit am Strassenfest gedankt. Für das Pflegen und Hegen des Schaukastens wird Sibylle Degen gedankt. Alle fleissigen Turnerinnen und Turner wurden mit einem Löffeli für ihren Einsatz im vergangenen Jahr geehrt.

Im neuen Vereinsjahr 2019 werden sowohl die Indiaca- wie auch die Unihockey-Mannschaften an verschiedenen Meisterschaften teilnehmen. Am 27. April findet auch dieses Jahr das Fischessen bei der Raiffeisenbank in Niedergösgen statt. Ein grosses Highlight wird das Eidgenössische Turnfest, an dem viele unserer Riegen teilnehmen werden. Weitere Termine und Anlässe sind auf unserer Homepage www.stvn.ch ersichtlich.