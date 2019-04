Der grosse Meister der Aargauer Pistolenschützenszene, Dieter Grossen, setzte sich beim 13. Röbi-Wüest-Cup in Suhr zum 9. Mal durch. Der 45-jährige Fuller liess sich weder durch eine Waffenstörung noch durch heisse Patronenhülsen irritieren. Nach einem überraschenden Manöver setzte er via Hoffnungsrunde zum grossen Siegeszug an.