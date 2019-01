Am 17.01.2019 genoss der GV Kelleramt zum zweiten Mal (nach 2013) Gastrecht in Arni mit dem bereits 13. Neujahrsapéro. Von Heinz Pfister, der die Gewerbler im Namen des Gemeinderats Arni und der Verwaltung begrüsst hat, wurden die Anwesenden aus erster Hand informiert, was seit 2013 in Arni alles erreicht wurde und was noch an Herausforderungen ansteht.

Der diesjähriger Gastreferent war Arnold Marty, Einwohner von Arni. Er ist heute stellvertretender CEO und Leiter der Meier Tobler Gruppe Schweiz in Urdorf. Vor dieser Position war Arnold Marty bei verschiedenen anderen namhaften internationalen Unternehmen tätig.

Er hatte in seinem Kurzreferat zwei Themenkreise beleuchtet, die sowohl bei einem KMU als auch bei einem Grossunternehmen ähnliche Herausforderungen darstellen:

Berufliche Entwicklung, Einstieg in eine völlig neue Branche

Fusion, Chance und Risiken am Beispiel Meier Tobler

Mit seinen eloquenten und charmanten Ausführungen konnte er die Zuhörerinnen und Zuhörer fesseln.

Beim Anschliessenden Apéro, offeriert von der Gemeinde Arni, war viel Zeit, gemeinsam auf das neue Jahr anzustossen und zu diskutieren.