127. GV des Turnverein Sarmenstorf

Am Freitag, dem 29. November, durfte der Präsident Mario Piffaretti 65 Anwesende zur 127. Generalversammlung des TV Sarmenstorf begrüssen. Der vorgetragene Jahresbericht weckte einige schöne Erinnerungen aus dem vergangenen Vereinsjahr. Im kommenden Jahr stehen wieder einige Anlässe an, unteranderem das Sarmenstorfer Jugendfest. Unter dem Traktandum Ehrungen wurde Christoph Stutz mit grossem Applaus in die Gilde der Ehrenmitglieder aufgenommen. Die sechs Turner mit den meisten Trainingsbesuchen wurden mit einem Topscorer T-Shirt belohnt. Im Vorstand gab es eine Rochade. Der langjährige Oberturner Fabbio Langone übergibt sein Amt an Jan Schweingruber. Erfreulicherweise konnte ein neues Aktivmitglied gewählt und drei neue Mitturner aus dem eigenen Nachwuchs aufgenommen werden. Nach dem offiziellen Teil wurden dann alle Anwesenden von der Küche des Restaurant Kreuz verwöhnt.