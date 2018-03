Eine schöne Zahl Gewerbemitglieder fand sich am letzten Samstag ein, um an der 123. Generalversammlung teilzunehmen. Sehr schnell füllte sich das Spittel-Foyer mit Gästen, welche sich beim Apéro, gespendet vom ASS Athletic-Sport-Studio GmbH Rombach, begrüssten. Nach dem Glockengeläut, das in den mit Blumen von Blattform Aarau dekorierten und gespendeten Saal bat, führte der Präsident Heinz Senn zügig, ab und zu mit einem Augenzwinkern, durch die Versammlung. Der Jahresbericht des Präsidenten verschaffte einen Rückblick aufs vergangene, interessante Vereinsjahr, liess Erinnerungen zum Beispiel an die Vereinsreise nach Konstanz aufleben, oder gab Einblick auf das rege Vereinsleben mit Gwerblerznüni, Jassabend oder Neujahrsanlass. Das Jahresprogramm 2018/19 ist auf www.gewerbe-kuettigen.ch aufgeschaltet.

Christoph Lüthi erläuterte die Finanzen, verwies auf die kommende Gewerbeausstellung und präsentierte das Budget des neuen Vereinsjahrs. Die Stimmberechtigten erteilten dem Kassier des Gewerbevereins Entlastung. Gleiches galt auch für den nachfolgend über die Kasse des Küttiger Anzeigers ausführenden Sascha Lüscher. Der Küttiger Anzeiger erfreut sich grosser Beliebtheit, besonders seit er am 30. Juni 2017 zum ersten Mal vollumfänglich farbig erschienen ist!

Mit einer Schweigeminute gedachten die 75 Anwesenden dem verstorbenen Freimitglied Rolf Blattner sowie dem Aktivmitglied Hans-Rudolf Bircher. Der Verein hat nur gerade zwei Austritte von Aktivmitgliedern (einerseits infolge Geschäftsaufgabe, andererseits persönliche Gründe) zu beklagen. Demgegenüber wurden 10 Neumitglieder in den Gewerbeverein Küttigen aufgenommen. Rita und Leo Häuptli gehen bald in den Ruhestand und schliessen nach 40 Jahren ihr Sportgeschäft! Heinz Senn bezeichnete Leo als umtriebigen „Lädeler“, der sich während seiner 10-jährigen Amtszeit im Vorstand enorm für das Gewerbe im Dorf eingesetzt hat. Man denke da zum Beispiel an die Gewerbeausstellungen oder die Weihnachtsbeleuchtung! Mit einem üppigen Geschenkkorb und einem lange anhaltenden Applaus wünschte die Versammlung Leo und Rita gute Gesundheit und Freude im neuen Lebensabschnitt und ernannte Leo zum Ehrenmitglied!

Der gesamte Vorstand sowie die beiden Revisoren Ronny Vögtli und Kjell Sjöberg stellten sich für die nächste Amtsperiode zur Wahl. Diese wurde vom Tagespräsidenten Fredy Ruf auf unterhaltsame Weise abgehalten. Alle Personen wurden einstimmig wiedergewählt. Damit der Vorstand noch effizienter zugunsten des wachsenden Vereins wirken kann, wünschte er sich ein zusätzliches Vorstandsmitglied. Die Versammlung stimmte diesem Antrag zu und der Vorstand freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit Stefanie Briner (Maler Briner Aarau)!

Zum Schluss des geschäftlichen Teils informierte Didier Blétry, OK-Präsident der im September stattfindenden Gewerbeausstellung, über den Verlauf, Daten sowie einer Neuerung betreffs Werbe-Möglichkeiten. Des Weiteren wies Christoph Lüthi auf die 125. Generalversammlung des Küttiger Gewerbevereins im Jahr 2020 hin. Die folgende Planung der Jubiläums-GV wurde genehmigt.

Nun durfte man sich dem kulinarischen Teil widmen. Nach reichhaltigem Fondue Chinoise à discretion und einem köstlichen Dessertbuffet (gespendet von Future Planet AG) begab man sich zum obligaten Schlummertrunk an die Bar.

Ein herzliches Dankeschön allen, die zum Gelingen des gemütlichen Abends beigetragen haben!