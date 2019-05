Andy Winiger, der Präsident der Musikgesellschaft Eintracht Kestenholz, begrüsste alle Anwesenden zur 111. Generalversammlung im Restaurant Waldheim. Das Protokoll der letzten GV und der Kassabericht wurden einstimmig für richtig befunden. Der Vorstand schlägt für das neue Jahr vor, die Mitgliederbeiträge der Aktivmitglieder sowie die Gehälter des Vorstandes abzuschaffen, dies mit der Begründung, da jedes Aktivmitglied mit einer Aufgabe im Verein betraut ist. Der Vorschlag wurde von der Versammlung ohne Gegenstimmen angenommen. Der Präsident Andy Winiger wurde mit einem kräftigen Applaus für ein weiteres Jahr in seinem Amt gewählt. Ebenfalls wurde Flavia Schürmann als Vize-Präsidentin und Marco Bürgi als Kassier mit einem kräftigen Applaus wiedergewählt. Andrea Ryter demissionierte auf die GV als Sekretärin. Neu wird Anja Winiger dieses Amt ausführen. Auch sie wurde mit kräftigem Applaus gewählt. In diesem Jahr müssen wir leider zwei Vereinsaustritte zur Kenntnis nehmen. Mit grosser Freude dürfen wir jedoch vier neue Aktivmitglieder in den Verein aufnehmen. Selina Käch (Querflöte), Noël Winiger (Trompete), Nick Arn (Trompete) und Kurt Thormen (Tenorsaxophon). In diesem Jahr dürfen wir eine Veteranin feiern: Mit 25 Jahren aktivem Musizieren wird Susanne Winiger zum Kantonalen Veteran und damit auch zum Ehrenmitglied der MG Kestenholz ernannt. Ebenfalls konnten 8 Mitglieder die begehrte Fleissauszeichnung für fleissigen Probebesuch entgegennehmen. Nach der GV wurden die Partner begrüsst und zusammen wurden feine Rahmschnitzel mit Nüdeli genossen.

Marco Ingold