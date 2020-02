100 Jahre Damenturnverein Erlinsbach SO

«100 Johr DTV mit Speuz» – so lautet das Motto des Jubiläumsjahres des Damenturnvereins (DTV) Erlinsbach SO. In Verbindung mit dem DTV steht der im Erzbachtal bekannte Begriff „Speuz“ für Dynamik, Kraft, Zusammenarbeit, Spass und Energie.

Am 15. April 1919 wurde der DTV Niedererlinsbach (seit 2009 DTV Erlinsbach SO) unter Anwesenheit des Vorstandes des Turnvereins Erlinsbach und 13 Mitgliedern des Damenturnvereins gegründet. Der Monatsbeitrag für jedes Mitglied wurde auf 30 Rappen festgelegt.

Das öffentliche Leben – eine Männerangelegenheit.

Noch in den 1950er Jahren besassen die Frauen in der Schweiz kein Stimmrecht. Das spürte auch der DTV, der erst nach zweijährigen Hin und Her mit den Gemeindebehörden und nach dem Einbezug des Erziehungsdepartementes, wieder eine Trainingsmöglichkeit in der Turnhalle erhielt. Zuvor war „ihr Abend“ der katholischen Jungmannschaft zur Verfügung gestellt worden.

Jugendabteilungen und Vereinsfahne.

Die 70er bis Anfang 90er Jahre des DTV standen ganz im Zeichen der Jugend: So wurde im Jahr 1975 die Mädchenriege ins Leben gerufen, 1978 das MuKi/VaKi-Turnen gegründet, 1988 das KiTu eingeführt und 1992 der erste Hip-Hop-Kurs durchgeführt. Im Jahr 1987 erhielt der DTV die heute noch aktuelle Vereinsfahne.

„Speuziläum“ mit dem Höhepunkt am Turnerabend.

Viel „Speuz“ brauchte es in den vergangenen 100 Jahren, um den DTV am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Heute zählt der Verein rund 20 aktive Turnerinnen und verfügt über eine grosse Jugendabteilung.

Am Wochenende vom 6./7. März 2020 findet mit dem gemeinsamen Turnerabend der Turnvereine aus Erlinsbach SO in der MZH Kretz der krönende Abschluss des Jubiläumsjahres statt. Im unterhaltsamen Programm werden die Zuschauer/-innen auf eine Zeitreise durch die vergangenen 100 Jahre mitgenommen.

Freitag und Samstag, 6. & 7. März 2020

- 18.00 Uhr Türöffnung

- 18.30 Jubiläumsmenü oder à la carte

- 19.30 Begrüssung, Jubiläumsfeier

- 20.00 Uhr Turn Show, Party & Barbetrieb

Samstag 7. März 2020 Kindervorstellung ab 14.00 Uhr.

„After Show“ Specials ab ca. 22.30 Uhr

Am Freitag 6. März:

Blues Live Konzert «Lucky Man» mit Pascal Geiser. Pascal Geiser ist der Aufsteiger des Schweizer Blues. Er hat die Promo Blues Night sowie die Swiss Blues Challenge gewonnen und die Schweiz an der International Blues Challenge in Memphis vertreten. An der European Blues Challenge in Dänemark belegte er den stolzen dritten Platz, was noch kein Schweizer Bluesmusiker geschafft hat.

Am Samstag 7. März 2020:

Barrenshow und Gesang „ Set new Signs“ mit Lucas Fischer. Lucas Fischer beginnt mit 4 Jahren mit dem Kunstturnen. Er gewinnt bis zum Rücktritt vom Spitzensport aus gesundheitlichen Gründen 2015 diverse nationale und internationale Titel. In seiner eigenen Show vereint Lucas seither Gesang, Akrobatik und Tanz. Von ihm stammt der offizielle WM-Song „Set New Signs“ der World Championships Artistics Gymnastics Stuttgart 2019.

Platzreservation unter h.u.h@gmx.ch oder Tel. 079 460 92 26. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.tvspeuz.ch/speuzilaeum.