Zwergli - Gottesdienst am Ostersonntag, 16.4.2017 im Gemeinschaftsraum der Alten Kirche Würenlos



Mit einem schönen kleinen Altar, passend zu Ostern konnten wir auch an diesem Gottesdienst einige bekannte Kinder begrüssen.



Nach der spannenden Geschichte vom "Das schönste Ei der Welt", konnten die Kinder sich einen eigenen schönen Eierbecher basteln. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und da die Zeit es zuliess, reichte es auch fürs "einte oder ander" Gschenkli fürs Grosi und Grosspapi.



Zur Gabenbereitung gingen wir alle in die Grosse Kirche und durften danach miteinander das "Vater unser" im Altarraum mitbeten. So wurden auch die Kleinen in den Gottesdienst integriert, welcher von Pater Anton Schönbächler und Frau Maria Flamm gestaltet wurde. Zum Schluss des Ostergottesdienstes wurden die gebastelten Hühner mit den farbigen Ostereiern gesegnet und fanden mit den Kindern den Weg nach Hause.



Kinder zwischen 3 - 5 Jahren, aber auch ältere Geschwister und Eltern sind herzlich willkommen.

Nächste Zwergli-Gottesdienste finden am 11. Juni 2017, 20. August 2017 und 22. Oktober 2017 jeweils um 9.45 Uhr statt. Wir freuen uns sehr auf viele Kinder.

Kath. Kirchenpflege Würenlos

Fabienne Speckert