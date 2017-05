Rund 150 Angehörige der regionalen Zivilschutzorganisation Wohlen waren letzte Woche im Einsatz und übten sich in verschiedenen Situationen für einen kommenden Ernstfall.

Dabei waren alle Einsatzelemente gefordert – Unterstützung, Betreuung, Führungsunterstützung und die Logistik gaben in den letzten Tagen Vollgas, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. An 27 Standorten wurde gearbeitet – folglich mussten diese auch koordiniert und mittels unzähligen Mannschafts- und Materialtransporten bedient werden. Um dies mit begrenzten Ressourcen zu ermöglichen, wurde ein Kommandoposten und eine Transportzentrale eingerichtet. Alle Transportanfragen liefen so an einem Ort zusammen, konnten koordiniert und einem geeigneten Fahrzeug zugeteilt werden. Die Kommunikation stellten Stabsassistenten mittels Funk und Telefon sicher. Nebenher gab es auch hier Training im klassischen Kommunikationsleitungsbau und in der Führung eines Kommandopostens.

Aufträge für Verbandsgemeinden werden durchgeführt, wenn dadurch an den Zivilschutzgerätschaften geübt werden kann.

Auch die Unterstützung hatte viel zu tun. An 20 kleineren und grösseren Einsatzorten in den Verbandgemeinden mussten, von den Gemeinden definierte Aufgaben bewältigt werden. Es galt Bachläufe, Bachverbauungen sowie Uferbefestigungen zu sanieren, Fusswege und Treppen instand zu stellen, Wurzelstöcke zu entfernen und mancherorts Sitzgelegenheiten auszubessern oder zu ersetzen. Parallel dazu wurden auch spezielle Ausbildungen und Übungen durchgeführt. Gleich zu Beginn der Woche, wurden Teile der Unterstützung an einer Einsatzübung im Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken zum Thema Erdbeben kurz aber intensiv getestet. Die Erkenntnisse aus einer solchen Übung fliessen in künftige Ausbildungsblöcke mit ein. So geschehen mit zwei Ausbildungsblöcken welche diese Woche zum Thema Wasser und Wald stattfanden. Dabei wurde unter anderem der Bau von Notbrücken, Wasserschutzverbauungen, Umgang mit Kettensägen und Bau von Kommandoposten im Wald beübt. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne – auch beim Material. Bereitstellen, Pflege und Reparatur des Zivilschutzmaterials hielten die Materialwarte auf Trab.

Unterstützung des Pflegepersonals im Ereignisfall

Für das leibliche Wohl der Einsatzkräfte, sorgte ein kleines aber schlagkräftiges Küchenteam. Znüni und Kaffee standen Morgens um 7 pünktlich vor Abfahrt der Unterstützung auf Platz. Das Mittagessen war durchwegs vorzüglich, obwohl die Einsatzkräfte im Schichtbetrieb zum Essen kamen.

In den Alters- und Pflegeheimen Bifang Wohlen und St. Josef Hägglingen sowie in der Casa Güpf standen 9 Betreuer als Pflegehelfer im Einsatz. Diese machten sich mit den Abläufen und Örtlichkeiten der jeweiligen Institutionen vertraut, damit sie im Ereignisfall das Pflegepersonal korrekt und wirkungsvoll unterstützen können.

Bereits wieder im Einsatz

Diese Woche sind bereits wieder Zivilschützer im Einsatz. Sei es im Seniorenzentrum Obere Mühle in Villmergen, an einer Fahrerausbildung im Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken oder als Unterstützung beim Auf- und Abbau für das Jugendfest in Dintikon.

ZSO Wohlen