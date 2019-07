Am Sonntag, 30. Juni, fand wie alle zwei Jahre das Oltner Schulfest statt. Zudem fand gleichzeitig auch das Blasmusik-Festival des Solothurner Blasmusikverbandes und die Bürostuhlrenn-WM statt. Um einen reibungslosen Ablauf der Festlichkeiten zu ermöglichen, wird einiges an Infrastruktur benötigt. Für deren Aufbau können das Schulfest-OK und der Werkhof auch in diesem Jahr erneut auf die tatkräftige Unterstützung des Zivilschutzes zählen. Rund 30 Zivilschützer der Regionalen Organisation Olten standen unter der Leitung von Benjamin Weber, mit seinen zwei Gruppenführer insgesamt vier Tage für Auf- und Abbau im Einsatz.

Am Donnerstagnachmittag ist ein Grossteil der Aufbauarbeiten bereits abgeschlossen. In einer Ecke der Schützenmatte steht die grosse Open-Air-Bühne. Davor stehen fächerartig angeordnet Festbänke auf dem gesamten Areal der Schützi. Gesäumt werden diese von zahlreichen Zelten, in denen Oltner Vereine die Besucher dieses Schulfestes bewirten werden. Einsatzleiter Leutnant Benjamin Weber zieht eine erste positive Bilanz. Es sei alles reibungslos abgelaufen und man sei auf keine unerwarteten Probleme gestossen. Besonders lobt er die gute Stimmung innerhalb seiner Truppe und deren Einsatzbereitschaft: „Ich hatte eine top motivierte Mannschaft, die trotz der Hitze auch sehr belastbar war.“

In der Tat sei in diesem Jahr die ausserordentliche Hitze eine besondere Herausforderung gewesen. Ausgerechnet in der Woche vor dem Schulfest schlägt das Thermometer zu Rekordtemperaturen aus und lässt die Zivilschützer bei Aufbau von Tischen, Bänken, Bühnen und Zelten besonders ins Schwitzen kommen. So hätte man denn auch mit den Arbeiten zu früherer Stunde begonnen als geplant, um von den etwas kühleren Temperaturen in den Morgenstunden zu profitieren. Zudem sei man besonders besorgt darum gewesen, ausreichend Getränke zur Verfügung zu stellen, so dass sich die Zivilschützer gelegentlich von der beissenden Hitze erholen konnten.

Nun schaut Leutnant Benjamin Weber nach vorne: „Für Freitag steht nun noch der Feinschliff an. Die Absperrgitter für das Bürostuhlrennen und die Abfallkübel auf dem Festgelände verteilen und ein paar andere Kleinigkeiten.“ Danach wird einem bunten und fröhlichen Schulfest auch dank dem Einsatz des Zivilschutzes nichts mehr im Wege stehen. Zu Ende ist der Einsatz der Zivilschützer aber noch nicht ganz. Am Montag, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, werden sie nochmal antreten, um alles abzubauen und die Schützi wieder für den Alltagsbetrieb herzurichten.

Text: Andreas Spring; Fotos: ZVG