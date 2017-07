Die Schar der Jungwacht & Blauring Rheinfelden | Magden genoss zwei unvergessliche Lagerwochen in Casaccia (GR). Anstatt Zimmer und Bett hiess es für alle Zelt und Schlafsack.

RHEINFELDEN/MAGDEN. Sechzig Teilnehmer machten das Sommerlager von Jungwacht & Blauring Rheinfelden | Magden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit dem Motto „Cante Tinza Jubla – Wir tauchen in ein Buch hinein“ reisten die Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 16 Jahren mit den Leitern zurück in die Welt des Wilden Westens. Begleitet wurde die Schar von vielen Indianern, einem Schamanen und bösen Cowboys. Die Teilnehmer konnten viele Abenteuer erleben, sei es auf der Wanderung, beim Biwakieren oder einfach beim Spielen auf dem Lagerplatz.

Damit ein zweiwöchiges Lager Spiel und Spannung bis zum Schluss bietet, braucht es intensive Vorbereitungen. „Die Planung beginnt bei uns schon im Winter“, erklärt Lagerleiterin Annalena Halter. Das Programm wurde wie jedes Jahr von Jugend+Sport abgesegnet. „So konnten wir ein Programm auf die Beine stellen, das allen Kindern egal welchen Alters Spass macht“, so die Lagerleiterin.

Wie üblich setzte die Schar auf Natur Pur und reiste mit ihren Zelten ins Graubünden nach Casaccia. Vor dem Sommerlager bauten die Leiter zusammen mit Ehemaligen und Freiwilligen die Küche aus Holz auf dem Lagerplatz auf. Zu Beginn des Lagers stellte das Leitungsteam ein Sarasani auf, ein grosses Blachenzelt, das Schutz vor Sonne und Regen bietet.

Wer das Lager noch einmal erleben möchte, kann sich den 11. November dick in die Agenda eintragen. Dann findet die Diashow im Treffpunkt der römisch-katholischen Kirche in Rheinfelden statt. Bei Fragen zur Schar können Sie Frau Simona Capomolla, Scharleiterin, via Telefon oder E-Mail kontaktieren (079 273 53 03 / scharleitung@jubla-rheinfelden.ch).

www.jubla-rheinfelden.ch

www.facebook.com/JuBlaRheinfeldenMagden