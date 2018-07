Die Primarschule Lengnau schloss am 4. Juli das Schuljahr ab, das unter dem Motto «Musik und Bewegung» stand.

Schon eine halbe Stunde vor Festbeginn war der Schulhausplatz gefüllt mit Eltern, Grosseltern, Schülerinnen und Schülern, Geschwistern, Tanten, …. , alle in gespannter Erwartung. Eröffnet wurde das Fest vom Kindergarten und den ersten und zweiten Klassen der Unterstufe. Sie hatten mit Willi Hauenstein ein kleines Trommelkonzert eingeübt und mit Luzia Wieder Lieder und einen Rap. Konzentriert sassen die Kinder da in ihren selbstgedruckten T-Shirts in verschiedenen Farben, je nach Gruppe, in die sie klassengemischt zugeteilt waren.

Der Abend folgte keinem festgelegten Programm. Man konnte zu bestimmten Zeiten Tanz und Gesang geniessen oder einfach den Schulzimmern entlang spazieren und verschiedene Präsentationen bestaunen. Für Spannung und Unterhaltung war gesorgt.

Auch für das leibliche Wohl. Das Team, das in ständiger Sisyphusarbeit das Schulhaus sauber hält, organisierte eine willkommene Festbeiz, wo sich die Besucher ausruhen, verpflegen und unterhalten konnten.

Wer den Abschlussabend des Projektes «Dancing Classroom» verpasst hatte, konnte die 5. und 6. Klassen noch einmal tanzen sehen. Sie haben innerhalb von zehn Wochen Merengue, Swing, Tango, Foxtrott, Walzer, Rumba und Polka mit verschiedenen Figuren gelernt und zeigten ihr Können stolz ein weiteres Mal. Einige Schülerinnen und Schüler haben sich bereits zu einem weiterführenden Tanzkurs angemeldet.

Mit den Flügeln, die sich die Kinder der 3. und 4. Klasse wünschten, entführten sie das Publikum in andere Welten. Im Chorkonzert, von Marion Joos phantasievoll einstudiert, gab es Lieder in verschiedenen Sprachen, Kanons mit Bodypercussion begleitet und einen gar nicht zimperlichen Fussballrap zu hören.

Im Schulhaus der Unterstufe konnte man in eine Klangwelt eintauchen. Kinder und Eltern probierten unterschiedliche Töne und Klänge aus. Einige Kinder der Mittelstufe präsentierten ihre Arbeiten zu Themen von «Motorräder», «Joan Miró i Ferra» bis zum «Omelettenrezept». Die Klasse 6A gestaltete verschiedene Abschlussfilme, wo alle ihre Erinnerungen Revue passieren liessen und mit toller Musik untermalten. Einige Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen drehten ein originelles Musikvideo zum Song «079» von Lo und Leduc, wo sie Finger tanzen liessen, Gesichter auf den Rücken malten, tanzten und vor allem ihren Witz und ihre Lebensfreude sprudeln liessen. Die Schülerzeitung, von der Klasse 6B geschrieben, war schon lange vor Ende des Abends ausverkauft. Der Erlös von Fr. 663.35 wurde der «Kinderkrebshilfe Schweiz» gespendet.

Mitten in dieser Betriebsamkeit eine groovige Spontanaktion der 5. und 6. Klassen: Sie flashten die Zuschauer mit ihrem «Flash Mob», einem Linedance, den sie im «Dancing Classroom» einstudiert hatten.

Das Lied «Mer bruuched Ferie» bildete den Abschluss des Abends, bevor sich der Schulleiter Björn Bestgen bei allen Lehrpersonen für ihren motivierten Einsatz und dem Publikum für ihr Interesse bedankte. Einige Eltern blieben noch eine Weile sitzen und liessen den Abend gemütlich ausklingen….

vsu