Würdige Abschlussfeier an der Oberstufe Gipf-Oberfrick

Traditionell feiern die Oberstufenschüler in Gipf-Oberfrick ihren Abschluss mit einer eigenen Show, die von Beiträgen anderer Klassen ergänzt wird.

Auch in diesem Jahr haben die drei Klassen während eines ganzen Quartals intensiv auf diese Aufführung hin gearbeitet. Mit zwei Übungslektionen pro Woche, einigen Zusatztrainings und einer letzten Trainingswoche wurde es möglich, eine abwechslungsreiche und würdige Abschlussfeier auf die Beine zu stellen.

Mit dem wunderbar emotionalen Song „Je vole“, live vom Piano begleitet, eröffneten die Französischschülerinnen den Abend vor mehr als 400 Zuschauern. Der Einstieg rührte den einen oder anderen zu Tränen, erinnert der Song mit seinem Text doch daran, dass heute der Tag gekommen war, an dem sich die Jugendlichen wieder einen Schritt weiter in die Freiheit aufmachen.

Den Liedtext nahm danach auch gleich Schulleiter Philipp Fischer in seiner kurzen Rede ans Publikum auf. Er ermunterte die Schülerinnen und Schüler auch in Anlehnung an die Fussball-WM, sich zu trauen, immer wieder anzugreifen, vorwärts zu gehen, sich nicht ins Offside zu stellen, keine bösen und unnötigen Fouls zu begehen und sich fair gegenüber Mitspielern und Gegnern zu verhalten, aber auch zu bedenken, dass das Spiel immer erst beim Schlusspfiff zu Ende ist

Die folgende Jumpstyledarbietung, von allen Abschlussschülern aufgeführt, liess das Publikum dann eine ganz andere Stimmung wahrnehmen. Freude, Motivation und Spass wurden in der anspruchsvollen Choreo rübergebracht und das Publikum ging mit dem schnellen Rhythmus mit.

Eine hochstehende Barrennummer beeindruckte dann die Zuschauer von Neuem.

Die folgende Stufenbarrenvorführung zeigte gekonnt ausgeführtes und choreografiertes Geräteturnen, das erahnen liess, wie viele Stunden in das Ganze gesteckt wurden.

Die von den zwei Sekklassen und der Realklasse zusammengestellten Videos liessen die drei verflossenen Oberstufenjahre in Gipf-Oberfrick Revue passieren. Der eine oder andere Lacher bewies, dass sich in dieser Zeit nicht nur die Körpergrösse verändert hatte.

Diabolokunststücke mit gewagten Würfen, auch quer durchs Publikum, hielten die Spannung im Publikum hoch. Die vielen geglückten Würfe wurden mit grossem Applaus belohnt.

Zu peppigen Latino-Rhythmen zeigte eine weitere Mädelsgruppe, was sie im tänzerischen Bereich drauf hatten.

Auch die Athletik durfte nicht fehlen. Traktorenreifen dienten bei der folgenden Choreo als Trainingsgerät. Die Jungs bewiesen, dass sie den Beat der Musik wunderbar mit Athletik und Kraft verbinden konnten. Ein gekonnter Rückwärtssalto schloss diese vor Power strotzende Nummer ab.

Die Drummersgruppe der Jungs zeigte, dass sie auch rhythmisch so Einiges drauf haben. Das Schlagzeugsolo war vom Feinsten und unterstrich die Vielseitigkeit des Dargebotenen.

Kraftakrobatik und Bootscampstraining zu antreibender Musik begeisterte die Zuschauer, sodass sogar eine Zugabe gewünscht gewesen wäre. Da die Temperaturen in der Halle aber hoch und die Dauer des ganzen Anlasses recht lang war, verzichteten die Akteure schweren Herzens darauf. So sorgte dann die abschliessende Jumspstylechoreo noch einmal für viel Stimmung in der Halle. Zusammen mit dem Dudelsackspieler verabschiedeten sich dann die Schülerinnen und Schüler zwischenzeitlich vom Publikum.

Die folgenden Darbietungen zeigten dann die Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe. Der mehr als 40 - köpfige Schülerchor stellte unter Beweis, was ein solcher Chor in kurzer Zeit auf die Beine stellen kann. Mit „079 „durfte der aktuelle Charthit nicht fehlen, dieser wurde gekonnt von mehreren Solisten vorgetragen.

Die Unterstufenschülerinnen und – schüler stellten ihr musikalisches Talent mit einem schweizerischen und einem afrikanischen Lied unter Beweis. Auch eine Body-Percussion–Einlage durfte nicht fehlen.

Die Beiträge rundeten die Show ab und setzten das Sahnehäubchen auf den Anlass.

Während dieser Aufführungen zogen sich die Hauptprotagonisten des Abends um und machten sich für ihren grossen Moment, die Übergabe des Abschlusszeugnisses, bereit.

Mit grosser Musik durften sie durchs Publikum auf die Bühne treten, begleitet durch ihre Rosenkinder, die nach der Zeugnisübergabe jedem eine Blume überreichten.

Stolz stellten sich dann alle Schülerinnen und Schüler mit Namen und zukünftigem Beruf dem Publikum vor. Dem einen oder anderen war die grosse Anspannung auch anzumerken. Mit Bravour meisterten aber alle diese Hürde und so konnten sie dann, begleitet durch die Blumenkinder, toller Musik und tosendem Applaus die Halle zum letzten Mal als Oberstufenschülerinnen und-schüler verlassen.

Beim folgenden Apero, vorbereitet durch die 2. Oberstufe, durfte dann auf den neuen Lebensabschnitt angestossen werden. Viele glückliche und zufriedene Gesichter auf Seiten von Eltern und Jugendlichen bewiesen dann, der Abend war ein weiteres Mal geglückt. Dank Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen, die bereit waren, etwas mehr Zeit und viel Energie in die Vorbereitung der bereits traditionellen Abschlussshow zu stecken.