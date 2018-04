Dass die Skandinavier seit Jahren zu den glücklisten Bürgern auf diesem Planeten gehören, ist natürlich kein Geheimnis mehr. Dass die Schweiz sich beim World Happiness Report 2017 darunter geschmuggelt hat, ist umso bemerkenswerter. Unser Land belegt den vierten Platz und hat damit allen Grund zur Freude. Doch wovon hängt eigentlich ab, ob eine Nation glücklich ist oder nicht? Und wo liegt der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit?

Glück, das scheint beinahe eine neue Währung geworden zu sein. Schon seit einigen Jahren wird das Life, also das Leben, in der Work-Life-Balance immer wichtiger. Das macht sich zum Beispiel darin deutlich, dass viele Arbeitnehmer mehr Urlaubstage oder flexible Arbeitszeiten der Gehaltserhöhung vorziehen. Wir wollen nicht, wie noch unsere Väter, von früh bis spät ackern und lediglich am Sonntag die Zeit mit den Kindern verbringen.

Weniger Arbeit, mehr Glück

Lebensqualität definiert sich für immer weniger Menschen durch Erfolg im Job, als vielmehr durch die Qualität der Freizeit. Die Lebenszeit ist eben doch zu kurz ,um sie mehr als nötig mit Dingen zu verbringen, die uns weder Spass bereiten noch wirklich erfüllen. Der Fokus liegt stärker denn je auf Glück und Zufriedenheit.

Wenn es um das Thema Glück geht, kann man von den Skandinaviern viel lernen. Die Nordlichter belegen regelmässig und bei Studien verschiedenster Organisationen die obersten Plätze im Glücks-Ranking. Doch auch die Schweiz ist ein glückliches Volk, wie der World Happiness Report 2017 belegt. Wir belegen Platz vier inmitten all der Nordlichter. Dem jährlichen Weltzufriedenheitsreport der Vereinten Nationen zufolge sind die Norweger das glücklichste Volk der Welt. Norwegen hat damit Dänemark vom Thron gestossen. Den dritten Platz belegt Island.

Top 20 Länder im World Happiness Report 2017 Platz Land Punktezahl 1 Norwegen 7537 2 Dänemark 7522 3 Island 7504 4 Schweiz 7494 5 Finnland 7469 6 Niederlande 7377 7 Kanada 7316 8 Neuseeland 7314 9 Australien 7284 10 Schweden 7284 11 Israel 7213 12 Costa Rica 7079 13 Österreich 7006 14 USA 6993 15 Irland 6977 16 Deutschland 6951 17 Belgien 6891 18 Luxemburg 6863 19 Grossbritannien 6714 20 Chile 6652

Quelle: World Happiness Report 2017

155 Länder, je 3.000 Befragte

Der bereits fünfte Glücks-Report der UN wurde wie immer am Weltglückstag veröffentlicht. Forscher der New Yorker Columbia University sowie internationale Experten haben dafür 155 Länder untersucht und pro Land mehr als 3.000 Menschen befragt. Das Glück eines Volkes lässt sich nicht einfach an den Gewinnquoten für das Glücksspiel ablesen.

Stattdessen gibt es eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Faktoren, die über glücklich oder unglücklich entscheiden. Dazu zählen beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt des Heimatlandes, die geistige Gesundheit, die Lebenserwartung, die Stärke des sozialen Umfelds und die Selbstwahrnehmung der Einwohner. Einen grossen Einfluss haben aber natürlich auch politische Faktoren wie das Vertrauen in die Regierung. Vielleicht haben wir Schweizer mit unseren zahlreichen Volksentscheiden und direkten Einflussmöglichkeiten in diesem Bereich einen Vorteil gegenüber vielen anderen Nationen.

Geld spielt nur eine untergeordnete Rolle

Trotz allem bestimmt natürlich auch Reichtum das Glücksempfinden. Wer jeden Tag um die finanzielle Existenz kämpfen muss, hat es definitiv schwerer im Leben. Über Geld müssen sich die, die keins haben, nun mal noch mehr Gedanken machen als die, die welches haben. Doch Reiche sind trotz Absicherung und Luxus nicht unbedingt glücklicher als Menschen mit weniger Geld.

Das sieht man beispielsweise auch daran, dass Länder wie Costa Rica oder Chile, die nicht gerade mit besonderem Reichtum gesegnet sind, unter den Top 20 im World Happiness Report sind. Überhaupt kann man immer wieder feststellen, dass arme Menschen in armen Ländern viel öfter mit dem zufrieden sind, was sie haben, als wir reiche Europäer gemeinhin annehmen.

Gesundheit ist Schlüsselfaktor

Essentiell für das eigene Glücksgefühl, unabhängig ob arm oder reich, ist die Gesundheit. Bei Krankheit hilft auch das dickste Vermögen wenig, wenngleich damit vielleicht sogar die besseren Ärzte bezahlt werden können. Nur wem es zumindest geistig und körperlich gut geht, der kann Glück empfinden – oder besser noch Zufriedenheit. Denn auch wenn ein Glücksratgeber nach dem anderen erscheint, ist Zufriedenheit die wahre Erfüllung. Glück ist vor allem eine Momentaufnahme. Schön, aber unbeständig. Zufriedenheit ist die Gesamtheit der Glücksmomente und die Fähigkeit, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Und das ist eben immer seltener das Materielle als vielmehr das Genossene und Erlebte.

Das UN-Netzwerk für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Solutions Network), das den Glücks-Report seit 2012 herausgibt, hat 2017 erstmals auch die Zufriedenheit von Einwanderern in den jeweiligen Ländern untersucht. Auch hier hat Norwegen die Nase vorn, denn hier leben die glücklichsten Migranten. Insgesamt am unglücklichsten ist übrigens die Bevölkerung in den afrikanischen Ländern. Burundi bildet das Schlusslicht.