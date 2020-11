Wir ziehen an einem Strang für die Gemeinderatswahlen! Zäme geits!

Zuchwil Freisinnige nominieren Kandidaten für die Gemeinderatswahlen.

Anlässlich der aussergewöhnlichen Parteiversammlung, die bezüglich Covid19 in diesem Jahr per Wahlzettel stattgefunden hat, nominiert die FDP.Die Liberalen Zuchwil ihre Kandidierenden für die Gemeinderatswahlen im Frühling 2021. Speziell war, dass sie sich nicht persönlich, sondern per Wahlunterlagen, vorstellen mussten. Deshalb haben wir in Zukunft so einiges geplant, lassen Sie sich überraschen, erwähnt der Parteipräsident Philippe Weyeneth. Mit dem Motto «Zäme geits!», was gerade in dieser Zeit ein wichtiger Baustein ist, können wir auch in der Gemeinde ein starkes Zeichen setzen. In nächster Zeit stehen wichtige Themen an. Der Parteipräsident ist überzeugt, dass mit den Kandidierenden ein fachlich breit aufgestelltes Team zur Wahl antritt.

Für den Gemeinderat nominieren die FDP.Die Liberalen Zuchwil folgende kompetenten Persönlichkeiten. Daniel Brunner, Reto Friedli, Melanie Racine, Thomas Rüeger und Philippe Weyeneth (bisher). Für den Kantonsrat wird Melanie Racine nominiert. Zudem erteilt die Versammlung dem Vorstand die Vollmacht, weitere Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zu nominieren.

Vorstand, FDP.Die Liberalen Zuchwil