Turnverein STV Vordemwald

Anzahl Mitglieder: Aktive: 119, Ehren- & Freimitglieder: 47, Turnerfreunde: 98

Gründungsdatum: 27. Januar 1895

Was macht unseren Turnverein speziell?

Wir sind ein grosser Verein in einem kleinen Dorf. Von Jung bis Alt turnen wir Gymnastik, Geräteturnen, halten uns in polysportiven Gruppen fit oder spielen Faustball. Mit fast 120 Aktivmitgliedern und einer Jugendschar von rund 100 Kids ist unsere Dorfturnhalle so ziemlich ausgelastet. Die Wettkampfdisziplinen und Spielmannschaften verfolgen stets ihre teils hoch gesetzten Ziele. So konnten wir schon den einten oder anderen schönen Erfolg feiern. An den alljährlichen Turnerabenden brechen wir aber auch aus unseren Disziplinen aus, und choreografieren und studieren andere Vorführungen ein. Nebst den sportlichen Aktivitäten finden immer wieder gesellschaftliche Vereinsanlässe statt und auch die Freude am Organisieren von grösseren Events entfacht immer wieder von neuem. Nach der Faustball-WM Vorrunde im Jahr 1999, dem Kreisturnfest 2003 im eigenen Dorf und den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen 2011, ist das nächste Projekt mit der Organisation vom «Turnfest Zofige» im Juni 2020 bereits in vollem Gange.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein Eidgenössisches Turnfest?

Da gibt es viele verschiedene tolle Erinnerungen an Eidgenössische Turnfeste. Wohl die schönste Erinnerung ist, dass wir an den vergangenen Eidgenössischen immer auch mit einer grossen «Jugischar» teilnehmen konnten. So sind auch spontane Aktionen, wie am Eidgenössischen in Frauenfeld das Festgelände in Zweierreihe, Fähnrich und Vereinsfahne voraus versteht sich, zu erkunden. Dieser kleine Marschumzug hat nicht nur die Zuschauer und Turner begeistert, sondern war für die Kids ein grosses Highlight, welches ihnen und auch den Leitern in schöner Erinnerung bleiben wird. Etwas Wunderbares ist aber auch, dass wir beim Nachhausekommen von einem Eidgenössischen immer vom Dorf empfangen wurden. So können all die Erlebnisse und Erinnerungen geteilt werden

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau wollen wir…

Mit möglichst dem gesamten Verein von Klein bis Gross ein tolles Turnfest erleben. Mit der «Jugischar» nehmen wir am 15. Juni am 3-teiligen Vereinswettkampf teil. Ebenfalls an diesem Wochenende sind unsere Faustballer im Einsatz. Am 22. Juni starten wir mit der Aktivriege im 3-teiligen Vereinswettkampf (SSB, GK, GYB, TAE, FTV) und die Gymnastikriege 35+ mit ihrer Bühnengymnastik in einem 1-teiligen Wettkampf Frauen/Männer. Das Eidgenössische Turnfest ist für die Vereinswettkampf-Disziplinen der diesjährige Saisonhöhenpunkt, weshalb in Aarau nochmals top Resultate angestrebt werden. Mal schauen, ob wir eine neue Vereins-Höchstnote erreichen. Ganz wichtig ist für uns aber auch, dass wir alle zusammen das Fest und all dessen Facetten erleben und geniessen können. So nehmen schon unsere jüngsten Turner und Turnerinnen vom KiTu ganz zu Beginn an der Eröffnungsfeier teil und können bereits erste ETF-Luft schnuppern.