Turnverein Kölliken

Anzahl Mitglieder: Aktive Herren 25, aktive Damen 12

Gründungsjahr: 1882

Was macht unser Turnverein speziell?

Nun ja, das ist eine gute Frage. An unserem Verein ist vielleicht das Spezielle, dass wir ein eher kleiner traditioneller Dorfverein sind. Der Turnverein Kölliken ist insgesamt sehr polysportiv orientiert und unsere Aktivitäten durch das Jahr sind sehr facettenreich. Die Turnlektionen beinhalten die klassischen vier Sportarten im Turnen wie Leichtathletik, Gymnastik und Tanz, Geräteturnen und viele verschiedene Spielsportarten. Bei uns steht an erster Stelle die Freude am Mitmachen und an der gemeinsamen Bewegung, erst in zweiter Linie zählt die sportliche Leistung. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass wir uns keine sportlich ambitionierten Ziele setzen. Unsere Botschaft an die Bevölkerung: Turnen hält fit und macht Spass! Neben den Teilnahmen an Wettkämpfen organisieren wir diverse Anlässe im Dorf wie z.B der «Schnellste Kölliker», Turnerabende, die Teilnahme am «Beizlifest» und erhalten für alle sportlichen Kölliker/innen den Vitaparcours in Schwung.

Das ist unsere schönste Erinnerung an ein eidgenössisches Turnfest?

In unserem Verein gibt es nicht «die Erinnerung». Es sind vielmehr die kleinen Geschichten, die an einem Turnfest geschrieben werden, die in Erinnerung bleiben. Geschichten von sportlichen Bestleistungen oder schmerzhaften Niederlagen, kuriose Erlebnisse, die im Festzelt, Zeltplatz oder auf dem Nachhauseweg passieren. Liebesgeschichten von jungen Turner und Turnerinnen, die dramatischer sind als jeder Bestseller-Roman. Oder es entstehen vereinsinterne Floskeln, die ein Turner am frühen Morgen, nach einer langen Nacht im Festzelt, in die Runde wirft, die man Jahre später im passenden Moment noch zu hören kriegt. All diese spannenden Geschichten werden dann in gemütlicher Runde immer wieder von einer Turnergeneration zur nächsten erzählt und so bleiben all die speziell tollen Erinnerungen in den Köpfen hängen und es kommen jedes Mal wieder Neue dazu.

Am Eidgenössischen Turnfest wollen wir....

... aus sportlicher Sicht eine bessere Schlussnote als 25.00 erreichen. Nach dem Sportlichen Wettkampf wollen wir an unserem «Heim-Turnfest» gemeinsam ein unvergessliches, friedliches und tolles Fest erleben, welches uns noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Aarau wir kommen...!