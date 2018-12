Bei strahlendem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen erlebten die Seenger Kids während zwei Wochen Winterferien(s)pass pur! Vom Einrad-Kurs über den Tüftelworkshop zum Modeshooting und Cabochon-Schmuckkurs war für alle ein interessanter Kurs dabei.

Wer während den Winterferien in Seengen das Zuhause genossen hat, konnte auch in diesem Jahr von einem interessanten, vielseitigen und spannenden Ferienpass-Programm profitieren. In den zwei Wochen wurden über 50 Kurse durchgeführt, welche je nach Kursinhalt die Kindergärtner bis Oberstufenschüler aus Seengen angesprochen haben. Rund 500 Kursplätze wurden belegt und den Kindern viel Raum und Zeit gegeben, Neues auszuprobieren, fröhlich gemeinsam zu lachen, Interessantes zu entdecken und das Miteinander zu geniessen!

So durften die Kids sportliche Kurse belegen wie Basketball, Tanzen, Reiten, Einrad und BMX. Beim GoKart-Fahren waren Mut, Köpfchen und Konzentration gefragt - das rasante Vergnügen wurde in schnellen Runden genossen! Auch Kreativität wurde grossgeschrieben: so konnte erlernt werden, wie man selber Cabochon Schmuck herstellt, und es wurden Formen für Schoggitaler gestaltet, welche später immer wieder mit feiner Schoggi gegossen werden und somit mehrmals verwendet werden können. Ganz nach dem Motto „Shabby Chic“ kreierten die Kids coole Schilder mit lässigen Sprüchen, sie bemalten Leinwände, durften einzigartige Fahnenketten filzen oder Papier schöpfen. Zudem sind tolle Gartenstecker aus Ton entstanden und frühlingshafte Blumendekorationen wurden angefertigt. Im HELP-Kurs wagten sich die Kids an erste Hilfe heran, in der Sternwarte wurde eine Menge Interessantes vermittelt und während den Tüftelkursen entstanden einzigartige elektrische Kugelbahnen und Flipperkästen. Kulinarische Highlights waren der Kurs in der Bäckerei Hächler, der Cupcakes-Backkurs sowie der Eltern-Kind-Kurs Grillieren… mmmh, bleibt nur zu hoffen, dass das Erlernte angewendet und die eine oder andere Köstlichkeit später auch in der heimischen Küche produziert wird. Schlussendlich hat es auch an Unternehmungen und Besichtigungen nicht gefehlt: in der Tierklinik erlebte man die Arbeit von Tierärzten hautnah, beim Radio Argovia durfte in die Studios geschaut und auch mal ins Mikrofon gesprochen werden, mit der Bibliothek Seengen konnten die Kids auf Büchereinkauf gehen. Einige Kinder haben sich in die Steinzeit am Hallwilersee eingelebt und nicht zu Letzt hat das Lotto spielen im Altersheim Jung und Alt grosses Vergnügen bereitet.

Das Angebot war wie jedes Jahr vielseitig und immens und hat grossen Anklang gefunden. Organisiert wird der Ferienpass Seengen durch ein 8-köpfiges OK unter dem Patronat des Elternkreises Seengen. Die Gemeinde Seengen und der Elternkreis Seengen unterstützen den Ferienpass finanziell. Auch dank den grosszügigen Beiträgen verschiedener Sponsoren können jedes Jahr kostenintensive Ausflüge oder Kurse zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. An dieser Stelle wird ein herzliches Dankeschön ausgesprochen an alle Sponsoren, die vielen freiwilligen Helfer und an die Kursleiter für die Unterstützung, welche es ermöglicht, den Kindern von Seengen und Umgebung ein spannendes Ferienpass-Programm anzubieten.