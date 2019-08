Seit fünfzig Jahren erzählt Andreas Weissen Sagen und wilde Geschichten aus der Aletschregion und dem Simplongebiet. Am Freitag präsentiert er im Rahmen des Projekts „Störenkultur“ im Sinnesgarten des Discherheims sein Programm „Bozugschichte“. Mit Kerze, Blockflöte und Stimme versteht es Andreas Weissen, das Publikum in vergangene Zeiten ins urchige Oberwallis zu entführen. Dabei macht er nicht einfach auf Nostalgie, sondern stellt ab und zu und augenzwinkernd überraschende Bezüge zur heutigen Zeit her. Weissen versteht es, auf die Stimmung des Publikums einzugehen. So interpretiert und variiert er seine Geschichten bei jedem Auftritt aufs Neue. Leise und laute Töne originell gemischt und der Klangreichtum des Walliser Dialekts versprechen einen abwechslungsreichen Abend.

Andreas Weissen wurde 1957 in Brig geboren. Nach seinem Studium in Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Freiburg sowie in Pädagogik, Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Bern hat er zahlreiche Festivals und Kulturnetzwerke organisiert und aufgebaut. 2014 machte er sich mit seinem Projektbüro zu Natur, Kultur und Kommunikation selbstständig. Er hat das Wanderbuch «Binntal - Veglia Devero. Naturparkwandern zwischen Wallis und Piemont» veröffentlicht und führt seit 2016 im Gasthaus Heiligkreuz in Binn Sagen-Erzähl-Werkstätten durch.

Vor einem Jahr ehrte der Kanton Wallis den Sagenerzähler und Kulturvermittler für seine Kunst mit dem Spezialpreis Kultur.

Bozugschichte mit Andreas Weissen beginnt am Freitag, 23. August um 20.30. Türöffnung im Discherheim (Dürrbachstrasse 34 in Solothurn) ist um 20 Uhr.

Weitere Infos:

www.andreas-weissen.ch

www.stoerenkultur.ch