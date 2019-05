Petrus meinte es gut mit den Ausflüglern am 14. und 15. Mai 2019 – viel besser, als die Wetterprognose es vermuten liess. So begaben sich lauter frohgelaunte Seniorinnen und Senioren zusammen mit dem jeweiligen Begleitteam, welches sich aus den Freiwilligen Mitarbeiterinnen der Seniorennachmittage und Sozialdiakonin Yvonne Keller zusammensetzte, auf die Reise.

Am Dienstag führte die Nachmittags-Fahrt dem ganzen Zürichsee entlang und weiter bis nach Benken SG, wo sich das schweizerische Bäckereimuseum befindet. Dort angekommen löschte die 18-köpfige Reisegruppe erst einmal ihren Durst und lauschte den interessanten Ausführungen von Herrn Wick, dem Gründer dieses einzigartigen Museums, bevor sich alle auf individuelle Entdeckungsreise im Museum machten und anschliessend einen feinen Zvieri genossen. Die pünktlich angetretene Heimreise führte der anderen Seeseite entlang und gewährte nochmals schönen Ausblick. Das letzte Wegstück wurde – wie auch am folgenden Ausflugstag - durch das Anstimmen von zwei Liedern verkürzt. Mit im Gepäck waren nebst einigen Süssigkeiten und schönen Erinnerungen auch Grüsse an Frau Domeisen aus Wettingen – hatte doch der 1945 geborene Museumsgründer seine Bäckerlehre in der Bäckerei Domeisen in Wettingen absolviert! Wer sich für den Ganztagesausflug nach Les Bois JU angemeldet hatte, musste früher aus den Federn – wartete doch der Reisebus in Neuenhof bereits um 8.45 Uhr. Was macht das schon aus, wenn die Sonne lacht und sich die angemeldeten Seniorinnen und Senioren auf eine schöne Reise freuen? Bei angeregten Gesprächen verflog die Zeit bis zum Kaffeehalt in Oensingen genau so rasch, wie bei diesem kurzen Halt selbst. Nach einem weiteren Stück Autobahn war schon bald einmal der Jura erreicht und im Wind wiegende Zweige und Apfelbäume, die gerade erst zu blühen beginnen, wiesen deutlich darauf hin, dass das Klima auf den Jura-Höhen doch etwas rauer ist als in Wettingen und Neuenhof. Doch wer kann diesem einzigartigen Charme der Landschaft widerstehen mit saftigen grünen Wiesen, welche immer wieder von kleineren oder grösseren Gruppen von Tannen unterbrochen werden, die Pferden und Kühen wie auch müden Wanderern etwas Schatten spenden und den Wind brechen? Mit einem kleinen Vorsprung auf die „Marschtabelle“ erreichte die 37-köpfige Ausflugsschar ihr Ziel, das Pferde-Altersheim „Maison Rouge“, welches wie das bekanntere „Le Roselet“ zur Stiftung Philippos gehört. Das freundlich und hell eingerichtete Restaurant in unmittelbarer Nähe zu den Stallungen war bestens vorbereitet und schon bald verstummten die Gespräche, weil das feine Essen serviert wurde. Alles war liebevoll angerichtet und schmeckte vorzüglich, sodass einige Seniorinnen nach dem Essen meinten, sie würden nun eigentlich das Verlangen nach einem Bett verspüren… Schlafen im Stroh sei in der entrichteten Pauschale leider nicht inbegriffen, erwiderte die Reiseleiterin – obwohl sich bei der anschliessenden Führung durch die Stallungen herausstellte, dass sämtliche Boxen so sauber und frisch eingestreut waren, dass man sich ohne weiteres dort hätte schlafen legen können. Auch ein Kaninchen darf nach einer schwierigen Vergangenheit im Maison Rouge seinen Lebensabend geniessen… „A de Ohre aa isch es es Männli“ meinte ein Reiseteilnehmer scherzhaft – was unser Führer auch bestätigen konnte, wenn auch nicht aufgrund der Ohrstellung. A propos Ohren: Der Wind pfiff allen ganz gehörig um die Ohren, als sie sich den umliegenden Koppeln zuwandten, um die zahlreichen Pferde, Ponys und Esel aus der Nähe zu betrachten und zu streicheln. Deshalb entschieden sich Reiseleitung und Chauffeur gemeinsam, den Aufenthalt etwas zu verkürzen und dafür via Chasseral und dem Bielersee entlang weiterzufahren zum Zvieri-Halt im Florida… Nein, das ist kein Tipp- oder Fallfehler, den Sie da eben entdeckt haben… Das Florida ist ein TropenGartenrestaurant in Studen, unweit von Biel und Büren an der Aare – sonst hätte ein einziger Tag wohl kaum ausgereicht für diesen herrlichen Ausflug.