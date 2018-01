Wendelspiess siegt vor Mutter und Herzog

Velo-Club “Glückauf” Kaisten: Zweiter Lauf der Clubmeisterschaft 2018

(HM) Die Radsportler des Velo-Club Kaisten haben nach dem Jahreswechsel beim zweiten Waldlauf der Clubmeisterschaft 2018 ihre aktuelle Form getestet.

Djure Wendelspiess am Schnellsten

Bei idealem Winterwetter starteten 25 Sportler zum Lauf durch den Hardwald. Aufgrund des Sturmes Burglind waren beim zweiten Lauf auch einige Baumstämme zu überspringen, was für die Läufer eine zusätzliche Herausforderung darstellte. Wie beim ersten Waldlauf im Dezember siegte auch dieses Mal Djure Wendelspiess. Dahinter folgten Markus Mutter und Marcel Herzog. Als Zweiter war Markus zugleich schnellster Senior. Schnellste Dame war wiederum die junge Sportlerin Noëlle Rüetschi. Bei den Schülern gingen die Siege an Lars Emmenegger und Andrin Gallert, schnellster Anfänger war Lukas Schraner.

Die VCK-Läufer werden bald die Gelegenheit haben, ihre Laufform am Lauf des Fricktaler Cups zu zeigen, welcher am 21. Januar in Laufenburg stattfindet.