Rückblick 22.Wendelinstubete vom 23.03.2018 19:00 Uhr in der Schnüzi Schür in Fischbach-Göslikon

Viele Musikerinnen und Musiker fanden den Weg in die Schnuzi-Schür in FiGö. Ein Treffpunkt, der nach der 22.Wendelinstubete zur festen Grösse der Volksmusik gehört. Als Patronatsmusik starteten die Stubete Höckler von Niederwil. Hansruedi Schüepp führte durch den Abend. Zehn Musikformationen und ein Sänger-Terzett präsentierten ein Programm, das jeden Geschmack treffen konnte. Musikalische Highlights aus der ganzen Schweiz wurden gespielt. Das Publikum wurde zum Tanzen angeregt. Das Sängerterzett, gebildet aus Mitgliedern der Stadtjodler Dietikon, sang sich in die Herzen der Anwesenden. Was wäre die Wendelinstubete ohne die Alphorngruppe der Musikgesellschaft Niederwil. Hervorragende Qualität wurde von den vier Bläser geboten. Die Aufmerksamkeit des Publikums war grossartig. Dafür dankt der Veranstalter.

Kulinarisch wurde das Beste geboten. Das grandios dekorierte Essen und Dessert, freute das zahlreiche anwesende Publikum.

Hans und Rösli Vock freuten sich am Dargebotenen. Der Ertrag kommt vollumfänglich der Förderung der Volkmusik zu Gute.