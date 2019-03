Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand am 22.03.2019 der internationale Speaker Slam nun in München statt. Mit 65 Teilnehmern aus 8 Nationen wurde damit, auch wieder in dieser Stadt, ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen sogenannten „Rednerwettbewerb“. Er wurde von Speaker Ikone Hermann Scherer und seiner Akademie veranstaltet. Jeder Redner hat 5 Minuten und zwar genau 5 Minuten, dann geht das Mikrofon einfach aus. Das braucht starke Nerven bei den Speakern!

„Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist für mich die Königsklasse im professionellen Speaking.“ bestätigt Scherer.

Start des Speaker Slams war um 17.45 Uhr und dann spitzten die Zuschauer ganze 5.5 Stunden gespannt ihre Ohren.

Die Wahl-Zürcherin Bianca Kux inspirierte mit ihrem Herzensthema: Stärkenbasiertes Leadership und der Frage: Wie kann ich ein Leben führen mit #TalentMoment und somit mein volles Potential ausschöpfen. Sie selbst unterstützt Manager und ihre Teams dazu genau diesen Weg zu gehen und somit die Produktivität und die Profitabilität für das Unternehmen zu steigern.

Speaker Ikone Hermann Scherer, Initiator des Internationalen SpeakerSlams, ist begeistert von der „Art und Weise wie Bianca sich mit dem Publikum verbindet, die Energie hochfährt und immer wieder genau den Punkt trifft mit Schalk und ganz viel Gefühl um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen! Einfach nur grossartig! Genau aus diesem Garn sind Top Speaker gemacht!“

Am Ende wurde Bianca Kux "Speaker Excellence Award" ausgezeichnet und sie erhielt zusätzlich noch eine Auszeichnung für das beste Foto welches am Event geschossen wurde.

Der Speaker Slam wird am 05.04.2019 auf Hamburg 1 TV ausgestrahlt.

Die hochkarätige Jury bestand aus Jörg Rositzke (Chefredakteur vom Hamburg 1), Mike Hager (Radiomoderator, Autor, bekannt als Studiotechnik Nullinger bei Antenne Bayern), Vivienne Dübbert (Keynote Speakerin & Mindeste Expertin), Dirk Hildebrand (Chefredakteur RadioEXPERTEN), Alexander Schungl (General Manager Speakers Excellence Redner Agentur).