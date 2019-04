Am Samstag den 27. April ist Welt Tai Chi und Qigong Tag.

Um 10.00 Uhr Ortszeit beginnen in der ganzen Welt Tai-Chi und Qigong Begeisterte mit ihren Übungen. Angefangen in Neuseeland und endend in Hawaii. Die Veranstaltungen sind öffentlich und Interessierte aufgefordert auch spontan mitzumachen. Frieden und Entspannung sollen von den Veranstaltungen ausgehen.

Auch das Jahr machen wir in Solothurn wieder mit und treffen uns um 9.45 Uhr im Park des Kunstmuseums. Um 10 Uhr werden wir dann gemeinsam Tai Chi üben.

Jeder ist herzlich eingeladen dabei zu sein und mit zu machen. Die Teilnahme ist gratis.

Gönnen Sie sich einen friedlichen, erfrischenden Start ins Wochenende!

Der Veranstaltung findet nicht statt bei schlechtem Wetter.

One world.......one Breath Eine Welt......ein Atem