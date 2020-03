Weitere Medaille für Larissa Donatiello an der Schweizermeisterschaft

Nach Gold im 2018, Gold im 2019 holte die Gretzenbacheirn Larissa Donatiello, welche mit dem Gewehr 10m für die Luftgewehrschützen Olten startet, an den Schweizermeisterschaften Bronze. Nachdem sie in den Jahren 2018 und 2019 in der Kategorie Junioren U15 startete, musste die bald 15-jährige Sportschützin (Jahrgang 2005) dieses Jahr in der Kategorie Junioren U17 starten. Auch in dieser Kategorie konnte sie sich mit den stärksten behaupten. In einem Teilnehmerfeld von 60 Schützinnen und Schützen schoss Sie den Wettkampf mit Passen von 101.0, 101.5, 103.6 und 100.3 Punkten und kam somit auf ein Total von 406.4 Punkten und gewann damit die Bronzemedaille.

Der enorme Trainingsaufwand zahlt sich für die junge Sportschützin aus. Zurzeit besucht sie die Talentförderklasse an der Sportschule in Solothurn. Diese ermöglicht ihr an zwei Morgen pro Woche zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren. Nebst den Morgentrainings trainiert sie an zwei Abenden pro Woche in ihren Stammvereinen Gretzenbach und Olten und einmal pro Woche im Regionalen Leistungszentrum in Biel. Zusätzlich zum Schiesstraining arbeitet sie im Kraft- Ausdauer- und Mentalbereich. Seit dem letzten Herbst ist sie Mitglied des Schweizerischen Nachwuchskaders.