Mit einem vorweihnächtlichen Geschenk in Form von Quartierständchen im ganzen Dorf möchte die Musikgesellschaft Derendingen (MGD) der Dorfbevölkerung mit ihren vielen Gönnerinnen und Gönnern danke sagen für die grosse Unterstützung das ganze Jahr über.

Nach den Grosserfolgen in den beiden letzten Jahren hat sich das Team «Weihnachtsklänge im Dorf» der MGD entschlossen, den Anlass auch in diesem Jahr durchzuführen. Bei den letzten Ausgaben kam es zu wunderschönen Begegnungen mit mitsingenden und staunenden Besuchern. An vielen Plätzen wurden die Musizierenden und Zuhörer von Quartierbewohnern mit Glühwein, Tee und Backwaren verwöhnt. Sogar neue Quartierfeste wurden ins Leben gerufen oder Termine vereinbart, um sich mit den umliegenden Bewohnern erneut zu treffen.

Das motivierte Organisationskomitee mit den Jungmusikanten Angela Furrer, Alexandra Wyss, Sabine Rihs und Ulf Meier möchte mit einem Geschenk in Form von Quartierständchen die Bevölkerung von Derendingen mit weihnächtlichen Klängen auf die Festtage einstimmen.

Kombiniert wird dieser Anlass mit der Adventsfenstereröffnung beim KITA HAUS VIVA an der Hauptstrasse 89 in Derendingen. Am Dienstag, 18. Dezember 2018, spielt um 18 Uhr die Musikgesellschaft Derendingen Weihnachtslieder zu diesem feierlichen Anlass. Anschliessend teilt sich die MGD in Ensembles auf und bringt die Weihnachtsklänge in die Quartiere. An folgenden Orten können die weihnächtlichen Töne genossen werden: Um 19 Uhr am Friesenweg 2, an der Oelergasse 6, an der Hauptstrasse 50 und an der Zeusstrasse 6. Weiter geht es um 19.45 Uhr am Obergadenweg 5, am Weidenweg 1, beim Pestalozziplatz und an der Pfeilstrasse. Bei Regen fallen die Quartierständchen leider ins Wasser.

Die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Derendingen freuen sich auf viele Besucher und Mitsingende bei ihrem Gesamtauftritt und den nachfolgenden Ständchen.