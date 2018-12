Weihnachtsfeier vom Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung in Arisdorf

Schon 2016 lobte der Verfasser von diesem Bericht den Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung ( Frenkendorf-Füllinsdorf-Giebenach-Arisdorf ) in der OBZ wegen der schönen Weihnachtsfeier in Arisdorf. Dieses Jahr 2018 tue ich sehr gerne wiederum. Warum? Ganz einfach, weil man auch im fortgeschrittenen Alter noch die vereinte Familie sein kann. Und mit einer netten Einführung in Worten vom Präsidenten vom Seniorenverein, Urs Burkhart, startete diese Weihnachtsfeier. Dies am Samstag, den 15. Dezember 2018, 14.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Arisdorf. 190 Teilnehmer waren es. Natürlich hatte es auch das schmackhafte Weihnachtsessen wie auch den schön geschmückten Weihnachtsbaum. Gewiss waren auch die gesponserten Weihnachtsgutzi für viele ein Genuss. Und als Unterhaltung hatte es für die zahlreich erschienen Gäste den Chor der Sekundarschule Frenkendorf. Und Pfarrer Lukas Michel gab dieser Feier mit seinen netten Worten einen festlichen Rahmen. Und auch Walter Kern, ex-Gemeindepräsident von Füllinsdorf dankte allen recht herzlich für die Arbeit, die doch viele für diesen Anlass zu verrichten hatten. Und natürlich konnte auch die Regionale Jugend Band aus Liestal alle begeistern. Und der Musikverein Arisdorf hatte die Aufgabe alle gastronomisch zu verwöhnen. Und das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern erfreute gewiss alle auch. Dieses schöne Weihnachtsfest wird auch vielen lange in guter Erinnerung bleiben.