Weihnachtsfeier Primarschule Endingen

Unterdessen traditionsgemäss fand am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien an der Primarschule Endingen die gemeinsame Weihnachtsfeier statt. Bereits vor dem Schulhaus erhellten dutzende Kerzen den Pausenplatz und zauberten den Schülerinnen und Schüler ein Lachen ins Gesicht.

Im Mehrzweckraum verbreiteten viele weitere Kerzen eine weihnachtliche Stimmung. Zwei 6. Klässlerinnen hiessen die Kinder mit festlichem Klavierspiel willkommen. Nach der Begrüssung wurden von den Ältesten Weihnachtsgedichte vorgelesen. Beim anschliessenden Weihnachtskonzert trug jede Klasse ein einstudiertes Weihnachtslied vor. Mit grossem Applaus wurde den Klassen für ihre stimmungsvollen Beiträge gedankt. Als Abschluss sangen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam das Lied „Ein Stern“ von Andrew Bond.

Nach dem ruhigen, feierlichen Einstieg begaben sich immer zwei Klassen gemeinsam in ein Klassenzimmer, wo eine Weihanchtsgeschichte vorgelesen oder erzählt wurde.

Im Anschluss ging es für die Schülerinnen und Schüler an die frische Luft auf Schatzsuche auf dem Schulgelände. Die gefundenen Schoggitaler durften danach mit dem schönen und feinen Zopfstern genossen werden.

Zum Abschluss des erlebnisreichen Morgens schauten alle Kinder gemeinsam den Film „Niko – Ein Rentier hebt ab.“

Mit vielen schönen Erinnerungen wurden die Endinger Kinder in die Weihnachtsferien entlassen. (Lea Müller)