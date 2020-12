Weihnachtsfeier mit Einschränkungen

Trotz Corona beschliesst die Bezirksschule Brugg ihre alljährliche Weihnachtsfeier durchzuführen. Dafür haben sich die Lehrpersonen ein spezielles Programm ausgedacht.

Freudiges Gelächter wehte durch die Flure. Man konnte förmlich die Vorfreude auf den Nachmittag spüren. «Endlich den letzten Test geschafft», jubelte ein Mädchen aus der ersten Bez. Nach dem Mittagessen war es endlich so weit. Die Weihnachtsfeier konnte beginnen. Das Nachmittagsprogramm war bei jeder Klasse ein bisschen anders. Zum Beispiel hatte die Klasse 3L sich einen schönen Nachmittag mit ,«Werwölfeln» und Fussball gemacht. Beim «Werwölfeln» gibt es zwei Teams. Das eine Team besteht aus Dorfbewohnern mit verschiedenen Kräften und die Gegner sind die Werwölfe. Das Ziel ist es, das gegnerische Team auszuschalten. Louis und Loan berichteten: «Trotz Corona war es ein lustiger und gemütlicher Nachmittag.» Die Klasse 2L hat sich hingegen einem sportlichen Schluss gewidmet. Sie bekamen nämlich für den ganzen Nachmittag die Sporthalle und spielten «Burgball». «Es war einmal eine coole Abwechslung mit der ganzen Klasse Sport zu treiben», sagte Sonja mit Funkeln in den Augen. Die 1B feierte ihre erste Weihnachtsfeier dafür mit dem Film «Percy Jackson-Diebe im Olymp». Das Buch dazu hatten sie im ersten halben Jahr gelesen und freuten sich nun darauf, endlich den Film zu schauen. Um 14.40 Uhr bereitete sich dann der Chor im Musikzimmer auf ihren Auftritt vor. Sie sangen sich ein und probten nochmals alle Lieder. Mit einer Weihnachtsmannsmütze und dem Bez-Chor-T-Shirt ausstaffiert, gingen sie schliesslich auf den Schulhofplatz und positionierten sich. Nach einem kurzen Sound-Check herrschte Stille auf dem Schulareal. Alle Klassen schauten gebannt aus ihren Klassenfenstern nach unten und warteten gespannt darauf, dass der Chor anfing zu singen. «Es war ein wundervolles Gefühl, als so viele Köpfe aus den Fenstern auf uns hinabblickten», berichtete ein Mädchen aus der ersten Bez, das dieses Jahr ihren ersten Chorauftritt hatte. Schliesslich zählte Herr Mösch, der Chorleiter, ein und sie begannen mit dem Lied «Joy to the World». Anschliessend hielt Alin aus der 3L eine Einstiegsrede. Zuerst bedankte sie sich für die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler und sagte dann die nächsten paar Lieder an. Während des Singens setzten sich sogar Passanten auf die Bänke und hörten dem Chor zu. Vor dem letzten Lied «Oh happy Day» wünschte Alin noch schöne Ferien und alle jubelten, da in wenigen Minuten die Ferien endlich begannen. Zur Freude der Zuschauer fing der Chor auch noch an zu tanzen. Am Ende des Liedes gab es einen langen Applaus und die Lehrpersonen verabschiedeten sich von den Jugendlichen. Die Weihnachtsfeier war auch dieses Jahr, trotz Corona, ein voller Erfolg.

Von Giada Galavotti und Jessica Ellenberger