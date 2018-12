Als Redner der diesjährigen Bundesfeier sprach der Feuerwehrkommandant Thomas Moretton über das Aufgabengebiet der Feuerwehr, seine humorvolle Rede mit konkreten Praxisbeispielen bildete das Highlight der Festreden in Dürrenäsch.



Der junge Redner konnte sich bereits vor Beginn der Rede über wartende Festbesucher freuen. Eröffnet wurde die Feier offiziell von Vizeammann Hansruedi Werder, er begrüßte die feiernde Gemeinde und sprach den Mitwirkenden und Helfern seinen Dank aus. Anschließend begann auch die Rede von Thomas Moretton. Der in Dürrenäsch aufgewachsene Festredner absolvierte nach seinem Schulabschluss, zunächst eine Lehre als Elektriker. Später schloss er sich der Kantonspolizei Aargau an und arbeitete hier bei der Polizeitechnik / Polycom. Zusätzlich ist Thomas Moretton seit dem 1. Januar 2008 Kommandant der Feuerwehr in Dürrenäsch.



Bei seiner Rede berichtete er von einzelnen Praxisbeispielen aus dem Feuerwehralltag und über das Zusammenspiel der diversen Abteilungen. Er betonte hierbei auch wie wichtig das Verständnis seitens der Angehörigen und des Arbeitgebers ist, damit die Mitglieder der Milizfeuerwehr effizient und schnell agieren können. Ebenso ist die Zusammenarbeit unter den Feuerwehren der Nachbardörfer unerlässlich, wie Moretton betonte. Die Zusammenarbeit der Feuerwachen der Gemeinde in Suhr und Gränichen soll ab 2018 intensiviert werden. Er wies in seiner Rede aber auch auf die Notwendigkeit der Modernisierung der Feuerwehr hin und das es Investitionen in neue Ausrüstung und Fahrzeuge geben muss.

Die Rede endete mit dem Hinweis auf das Jubiläumsjahr 2018, besonders auf den Tag der offen Tür bei der ortsansässigen Feuerwehr, welcher im November 2018 stattfindenden soll. An diesem Tag soll neben der Feier auch die Arbeit, mit Übungen präsentiert und die vielfältigen Aufgabengebiete der Feuerwehr aufgezeigt werden. Natürlich hoffen alle Beteiligten auch den einen oder anderen Nachwuchs-Feuerwehrmann zu begeistern. Den auch bei der Feuerwehr liegt die Zukunft in den Händen der Kinder. Mittels einer Infobroschüre (gedruckt mit den neuen Etikettendrucker) wurden alle zukunftspläne den Besuchern verdeutlicht.

Nach der eindrucksvollen Rede gingen die schwungvoll vorgetragenen Musikstücke der Harmoniemusik weiter, begleitet von dem gemeinsamen Singen des Schweizerpsalms. Dieser war gleichzeitig auch das offizielle Ende der Feier. Viele der Gäste ließen auch nach dem Ende der Feier den Abend noch mit angeregten Gesprächen über die Vorträge und die Feier an sich ausklingen. Der warme Abend lud gerade dazu ein noch etwas zu verweilen.