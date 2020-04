Wechsel beim Vizepräsidium der CVP Wohlen: auf Stefanie Bächer folgt Sonja Isler-Rüttimann

Am 1. Mai tritt unsere Einwohnerrätin Sonja Isler-Rüttimann die Nachfolge von Stefanie Bächer als Vizepräsidentin der CVP Wohlen an. Die Ortspartei der viergrössten Gemeinde im Kanton dankt ihrer bisherigen Vizepräsdentin Stefanie Bächer für ihr langjähriges, beherztes Engagement, welches aufgrund des Wegzugs von Wohlen nun leider enden muss; eine würdige Verabschiedung wird an der nächsten Generalversammlung der Partei erfolgen.

Die CVP Wohlen darf sich gleichwohl freuen, mit Einwohnerrätin Sonja Isler-Rüttimann eine tatkräftige, zuverlässige, sympathische Nachfolge gefunden zu haben. Sonja Isler-Rüttimann, Mutter von drei Kindern, ist bereits im Vorstand der CVP Wohlen eingebuden und vertritt die Partei im Einwohnerrat und in der Kommission für Gesellschaftsfragen der Ortsbürgerkommission. Wir gratulieren Sonja Isler-Rüttimann zu ihrer Wahl als Vizepräsidentin der CVP Wohlen und freuen uns auf ihre Zeichen, welche sie zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Partei sicher setzen wird.