Der Esel gilt zu Unrecht als dumm und störrisch. Warum er für Jesus und alle Menschen so wichtig ist, war Thema des Palmsonntagsgottesdienstes in Freienwil.

Er lag neben dem Jesuskind im Stroh, um es zu wärmen. Er brachte Maria und ihren Sohn nach Ägypten, als die Menschen ihn töten wollten. Und der Heiland zog auf seinem Rücken in Jerusalem ein, «äm Liide und äm Tod entgege»: Wer weiss, wie es Jesus auf unserer Welt ohne den Esel ergangen wäre! Der Palmsonntagsgottesdienst in der Kapelle Freienwil stand dieses Jahr ganz im Zeichen des zu Unrecht als dumm und störrisch geltenden Stallgenossen. Katechetin Monika Willi trug das Gedicht «De Esel» von Karl Ammann vor – ein Plädoyer, das mit einer humorvollen Erkenntnis endet: «Es isch halt mängmol Gottes Wille, das du muesch de Esel spile.»

Pfarrer Gregor Domanski konnte zahlreiche Kinder und Erwachsene zum Auftakt der Karwoche begrüssen und erläuterte die besondere Bedeutung der Tage bis Ostern: Sie erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, an den Verrat und die Kreuzigung an Karfreitag bis hin zur Auferstehung am Ostersonntag. Am Palmsonntag zog Jesus in Jerusalem ein – und zwar «nicht auf einem hohen Ross, dem Symbol der reichen Leute, sondern auf einem gewöhnlichen Lasttier der armen Menschen», betonte Pfarrer Domanski. Jesus wollte dort das Passah-Fest feiern und wurde begeistert empfangen, die Menschen legten Palmzweige auf ihren Weg.

Einzug mit den selbstgemachten Palmen

In diesem Ereignis liegen auch die Wurzeln des schönen Palmsonntag-Brauchtums. Zu Beginn des Gottesdienstes segnete Pfarrer Gregor Domanski die selbst gebundenen und geschmückten Palmen vor der Kapelle. In einer kleinen Prozession zogen die Schülerinnen und Schüler dann mit ihren Palmen ins Gotteshaus ein. Die Erstkommunikanten waren wie immer in die Gestaltung des Gottesdienstes eingebunden und lasen Fürbitten vor. Katechetin Monika Willi stellte einen kleinen Stoff-Esel auf einen Nebenaltar. Wer weiss: Vielleicht werden die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes künftig an das Gedicht über den Esel denken, bevor sie andere als solche bezeichnen.

Fotos: Sabrina Pugliatti