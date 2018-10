Bei schönstem Herbstwetter machte sich unsere Wandergruppe Seerose Bellach am 18. Oktober 2018 wiederum auf den Weg, wie alle zwei Wochen einmal. Diesmal führte uns die geplante Tour von La Neuveville nach Tüscherz. Nach Umsteigen in Biel genossen wir auf der Weiterfahrt die herrliche Aussicht, einerseits auf den Bielersee und andererseits auf die bunten Rebberge. Bevor wir das altertümliche Städtchen La Neuveville durchwanderten, wurden wir in einem historisch interessanten und lieblich renovierten Restaurant aus dem Jahr 1511 zu Kaffee und Gipfeli erwartet. Nach dieser Erfrischung begann unser eigentlicher Wanderweg, stets leicht steigend, hinauf bis Schernelz. Das Wandern macht nicht nur durstig, sondern auch hungrig. Auf einem gepflegten Rastplatz genossen wir unser verdientes Picknick aus dem Rucksack. In Gaicht machten wir nochmals eine Trinkpause, und unser Blick ruhte immer wieder auf dem von Schiffen und Segelboten belebten Bielersee. Anschliessend durchquerten wir die Twannbachschlucht. Infolge der lang anhaltenden Trockenheit fanden wir leider ein ausgetrocknetes Flussbett vor. Nur einige Tümpel lagen wie verloren im öden Bachbett. Nach unserem Abstieg nach Tüscherz gönnten wir uns einen Schlusstrunk, bevor wir dort wieder in den Zug einstiegen. Ein Gläschen «Weissen» aus dieser Gegend ist fast ein Muss für jene, die es mögen. Auf der Heimfahrt wurde rege über den zu Ende gehenden Wandertag diskutiert und bereits über das nächste Wanderziel gesprochen. So lebendig und vielseitig kann diese Geselligkeit und Bewegung in der Natur sein!

Verena Boscos