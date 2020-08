Waldgottesdienst der Ref. Kirche Seon

Am diesjährigen Waldgottesdienst am 17.08.20 war alles etwas anders als die anderen Jahre.

Unter Einhaltung der Schutzmassnahmen lauschten die Gottesdienstbesucher den Worten von Pfarrer Jürgen Will und Sozialdiakon Matthias Fässler.

Der Täufling verschlief selig die Taufe, dafür waren die Anwesenden 17 Konfirmanden hellwach und präsentierten ihre Gedanken zu den gewählten Bibelworten.

Musikalisch wurde der Gottesdienst wunderbar umrahmt von Roberto Morandi, Gesang, und Slava Kästli, E-Piano.

Nach dem Gottesdienst durften sich die Anwesenden auf eine feine Wurst mit Brot und kalten Getränken freuen.

Herzlichen Dank der Trachtentanzgruppe Seon-Niederlenz und an alle, die zu diesem schönen Anlass, unter ganz speziellen Bedingungen, beigetragen haben.