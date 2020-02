Wäre es doch nur der Franken von der SNB? bz vom 15.2.2020

Was liest man nicht alles in der Ausgabe vom Samstag in der bz Schweiz am Wochenende? Spuren in der Crypto-Affäre verwischt, so auch das Ränkespiel von einem Basler Gerichtspräsidenten, der seiner Tochter behilflich sein möchte betreffend Amt. Auch eine Geschichte vom Trump darf nicht fehlen, hier einfach wie "Mini Mike" Trump stürzen will. Und auch die Region kommt nicht zu kurz, hier einfach das Thema Rechtspopulismus mit dem Gymnasium von Muttenz. In Gruppen sollen Schüler/Innen mit Beispielen von der AfD in D, FPÖ in Österreich, Fidesz in Ungarn, Lega in Italien, Rassemblement National (Frankreich), PIS (Polen) und der SVP (Schweiz) die Meinungen vertreten. Darüber herrscht natürlich bei der SVP keine heikle Freude. Ein Herr, der einmal im Verwaltungsrat von Spuhler Rail gewesen ist, der könnte sogar Bundeskanzler von der Bundesrepublik Deutschland werden. Schreibe den Namen natürlich nicht hier im Leserbrief. Gut, den Grund darf ich schon schreiben. Die KK in Deutschland will den Posten nicht mehr haben. Richtig geraten den von der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie, die KK, war ja schon die Chefin einmal vom Bundesland Saarland. Dann auch dies, jetzt einfach Basel. Das lese ich heute auch in der Zeitung. Ein Grossvater, der nicht nur schon Kinder und Enkel hat, der hat jetzt sein Glück gefunden. Welches? Die Beziehung zu einen Mann. Man sei mir nicht böse, das muss einem doch zu denken geben, wenn man es so liest, einverstanden. Dann natürlich der Fussball. Nicht nur Manchester City, nein der Fussball total, woher kommt das Geld, das doch viele so glücklich macht. Richtig geraten, es sind die Scheichs. Nur Hand aufs Herz, warum kann man nicht einmal in der Politik sagen, nein so bitte nicht. Es hat genügend Armut in dieser Welt, ja auch die Kriege, warum nicht dort die Hilfe leisten. Und lesen wir dann auch noch die Zeilen betreffend Krankheit in China. Ich würde sagen, doch alles sehr traurig ist was wir als Mensch im Moment so erleben. Vielleicht doch diese Aufmunterung als Schlussbetrachtung. Es kann nur besser werden, denn schlecht ist es ja im Moment schon genug.