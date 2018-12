Der reformierte Pfarrkreis Obergösgen-Lostorf-Stüsslingen/Rohr und der Pastoralraum Gösgen organisieren einen oekumenischen Vortrag am Mittwoch, 16. Januar 2019 zum Thema «Palliative Care». Der öffentliche Vortrag findet um 19.30 Uhr in der reformierten Kirche in Lostorf statt. Als Referentin konnte Pfrn. Dr. theol. Karin Tschanz gewonnen werden. Sie wird zum interessanten und ganzheitlichen Thema: Chancen und Herausforderungen der Palliative Care. Wie unterstützt Palliative Care unsere Selbstbestimmung am Lebensende und ermöglicht ein würdiges Sterben in Frieden? referieren. Palliative Care steht für die Fürsorge, Versorgung, Betreuung, Aufmerksamkeit und ist ein international anerkanntes umfassendes Konzept für schwerkranke Menschen jeden Alters mit einer nicht mehr zu heilenden Grunderkrankung.

Pfrn. Dr. theol. Karin Tschanz ist seit 2010 Ausbildungsleiterin Palliative Care und Begleitung in der reformierten Landeskirche Aargau. Sie hat die Leitung von Lehrgängen in Palliative und Spiritual Care und ist Co-Vize Präsidentin palliative.ch. Zusätzlich ist sie Spitalpfarrerin in der Hirslanden Klinik Aarau, Psychotherapeutin und Supervisorin und seit 2009 Studienleiterin Systemische Seelsorge Ausbildung Universität Bern des Studiengangs in Seelsorge und Pastoralpsychologie.