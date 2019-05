Und schon tänzelt ein grüner Wurm, gestaltet von acht Kindern unter einem Blatt hervor, begleitet von zwei fröhlichen Elfen … Kürzlich haben über 80 Ballettschülerinnen der Ballettschule Marianne Künzi Olten das Publikum in eine phantasievolle Welt entführt. Sie tanzten verschiedene Tänze, Etüden und Szenen in der Ballettvorstellung „Wir tanzen in den Sommer“ im Josefsaal der St. Martinskirche Olten.

Die Zuschauer schmunzelten über die Hasen mit ihren kleinen weissen Stummelschwänzchen, die von den Clowns mit einer Karotte geneckt wurden. Staunten über das schon gute technische Können von Lea Baumgartner im russischen Tanz. Und fieberten mit Leonie Doutaz als Zauberer mit, was wohl als nächstes gezaubert wird. „Wie immer eine gelungen Darbietung, besondes die Schmetterlinge haben mir besonders gefallen“, berichtet eine Zuschauerin, die der Schmetterlingstanz von Kira Dubuis, Soraya Maritz, Amanda und Vera Peyer bezaubert hat. Einige von den Ballettschülerinnen zwischen 4 und 16 Jahren standen zum ersten Mal auf einer Bühne. Im vielfältigen Programm gab es einiges zu sehen, wie Vögelchen, Charaktertänze in bunten Jupes, Blumen, elegante Variationen…

Viele Mütter aber auch freiwillige Helfer und Helferinnen waren hinter den Kulissen im Einsatz.

Die Schulleiterin Marianne Künzi freut sich über die gelungene Ballettvorstellungen, die sie zusammen mit Julia Bütler und Deborah Tschudin einstudiert hat.

(mgt)