Am Sonntag, 27. Oktober 2018, fand die Aargauer Volley-Night Mixed in Rothrist statt. Auch der SV Fislisbach stellte dieses Jahr eine Mannschaft. Während des gesamten Tages wurden insgesamt 9 Spiele ausgetragen von welchen 8 gewonnen wurden, was zum tollen 2. Rang reichte!

(geschrieben von Sheila Peterhans)