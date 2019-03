VSV-Stubete im Bowling-Center Trimbach

Richtiges Stuben-Wetter, somit die Gaststuben sehr gut besetzt, so startete der VSV Kanton Solothurn am 10. März um 13.00 Uhr im Bowling-Center Trimbach - das schon zum 15. Mal - die Stubeten-Saison 2019.

Präsidentin Dorli Hammer begrüsste die Anwesenden - es waren ca. 20 Musikantinnen und Musikanten - sowie viele Freunde der Volksmusik. Schon bald gab es die Töne von schöner Volksmusik und auch die ersten Tanzpaare machten sich aufs Parkett. Es beteiligten sich zahlreiche Formationen die abwechslungsweise ihr Bestes gaben.

Mit Ruedi Heusler, Erich Lauber und Roli Walker waren zum Glück Bassisten anwesend, die den ganzen Nachmittag die acht Formationen, die sich so ergaben, in Abwechslung begleiteten.

Das Tolle war, dass sich an dieser Stubete auch ein Jungmusiker - Andreas 14 Jahre - eingefunden hat.

Auch an diesem Anlass erledigte das nette Service-Personal die zahlreichen Bestellungen prompt und wir möchten der Wirte-Familie Küpfer und dem ganzen Team recht herzlich Danke sagen für ihre Gastfreundschaft. Es war ein toller Nachmittag und wir sind am 03. November 2019 gerne ein weiteres Mal im Bowling-Center in Trimbach.

Weitere Bilder von der VSV-Stubete in Trimbach und allgemeine Angaben vom VSV finden Sie auf unserer Homepage-Seite: www.volksmusik-solothurn.ch

Achtung, Achtung!!

Das solltet Ihr unbedingt in Eurer Agenda vermerken.

Am Sonntag, 19. Mai 2019, findet zum ersten Mal in Grenchen die „Airport-Volksmusik-Stubete“ statt. Ab 11.00 Uhr kann im Airport-Hotel musiziert werden und bei schönem Wetter ist auf der grossen Terrasse genügend Platz. Für alle Volksmusik-freunde aus nah und fern hat es auch genügend Parkplätze. Parkgebühren müssen keine entrichtet werden. Wie heisst es doch so schön:

„auf geht’s nach Grenchen“.

Der VSV Kanton Solothurn und das ganze Airport-Team freuen sich jetzt schon auf Ihren Besuch.

Weiter geht es am Sonntag, 23. Juni 2019 ab 12.00 Uhr im Bergrestaurant Roggen in Oensingen mit der traditionellen „Roggen-Stubete“ und am Sonntag, 30. Juni 2019 ab 11.30 Uhr mit der Stubete in der MZH in Wisen. Dort findet vorgängig noch ein ökumenischer Gottesdienst statt, der von den Aareblick-Örgeler musikalisch umrahmt wird.