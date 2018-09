Das schöne Reisewetter ermunterte 15 Vereinsmitglieder zur Teilnahme am Herbstausflug. Nach dem Treffen beim Bahnhof Dietikon gings mit der S-Bahn Richtung Aarau, weiter über Olten nach Sempach - Neuenkirch. Mit dem Postauto ab Sempach - Station, erreichte man bald die Schweizerische Vogelwarte in Sempach. Nach kurzer Einführung erfolgte der Rundgang durch eine interaktive Erlebnisausstellung zu den Themen Fortpflanzen, Fressen, Überleben, Federn, Fliegen und Ziehen. Im Vogelwarte-Garten konnten die Vögel ausserhalb der Volieren entdeckt und beobachtet werden. Nach all den Eindrücken war die Mittagspause angesagt. Im Restaurant Seeland durften die Speisen individuell zusammengestellt werden, was zu tollen Kreationen führte. Nach einer ausgedehnten Essens- und Ruhezeit gings dem Uferweg des Sees entlang zum Städtli Sempach. Eine Stadtbesichtigung mit "lädele" führte zum Kaffeehaus und Restaurant ADLER wo ausgiebig Kaffee, Kuchen und Wein kredenzt wurde. Mit der Rückfahrt per Postauto nach Sempach - Station, weiter mit der Bahn über Olten - Aarau, wurde die Heimfahrt nach Dietikon angetreten, wo der erlebnisreiche Tag endete.

Kurt Huber