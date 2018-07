Jugendchor „Virini“ sang in Neapel

„Virini“, ein Name, der für engagierte, begeistert klassische Musik singende Jugendliche steht.

Das Projekt „Jugend, Musik und Kultur“ des Jugendchores „Virini“ fand diesen Sommer zum 3. Mal statt. 27 musik-und singbegeisterte Jugendliche trafen sich am 9. Juli mit ihren Begleitpersonen auf dem Flughafen Basel. Ziel der Reise war Neapel. Auf dem Programm stand Musik von Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), dem berühmten neapoletanischen Komponisten (Kantate und Stabat Mater) sowie ein Klaviersolo von Domenico Zipoli (1688-1726), ebenfalls ein italienischer Komponist. Diese Musik galt es nun, bis Freitagabend konzertreif zu erarbeiten. Und so erkundete die Gruppe nach dem Einchecken im Hotel mit der ersten Probe sofort den Klangraum der lutherischen Kirche Neapels, in der wir zu Gast sein durften. Schon im Laufe dieses ersten Abends füllte sich der Raum mit den Stimmen der jungen Leute aufs Schönste. Immer wieder blieben neugierige Passanten vor der offenen Kirchentüre stehen oder setzten sich in eine der Kirchenbänke um einen Moment entspannt zuhören zu können und die Musik zu geniessen.

Unter der engagierten und begeisternden Leitung von Dieter Wagner, unterstützt von Katja Deutschmann (Co-Leitung) und Mimi Wagner (Klavier) fügte sich im Laufe der Woche Teil um Teil der Musik zu einem runden Ganzen zusammen.

Ausflüge nach Pompei und in die Katakomben Neapels bereicherten die Woche kulturell. Natürlich fehlten auch Pizza, Neapel ist berühmt für seine Pizza, und Gelati , Essen in der Prociuteria (beim Metzger), Kartenspiel, ein Cappucino oder nach der Abendprobe ein letztes Glas in der warmen Sommernacht, nicht.

Höhepunkte waren dann die beiden Konzerte in Neapel und auf Capri, mit denen die Virinis ihr Publikum restlos begeistern konnten.

Nun freuen die Jugendlichen sich auf die Konzerte in der Schweiz, hoffentlich ebenfalls vor vollen Rängen, und geniessen dazwischen die wohlverdiente Sommerpause.

Konzerte in der Schweiz:

Freitag, 31. August 19h30 ref.Kirche Laufenburg

Samstag, 1. September 19h Stadtkirche Aarau

Sonntag, 2. September 17h ref. Kirche Frick

Ursula Roth-Kleiner Gipf-Oberfrick