Ungeduldig warteten die Kinder der Villa Kunterbund in Staufen auf Ihren Besuch beim Schwinger Nick Alpiger. «Er ist einer von uns, einer aus Staufen».

Freudig standen die 15 Kinder am Donnerstag 17. Oktober um 10.00 Uhr vor seinem Haus. Aufmerksam lauschten Sie seinen Erzählungen, und seinen Antworten der gestellten Fragen. Frohgemut stellten Sie sich für das gemeinsame Gruppenbild auf, in der herrlichen Herbstsonne nachdem persönlichen Einblick in Nicks Schwinger Welt. PA