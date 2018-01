Stetiger Wachstum und optimierte Leistung in allen Lebenslagen dominieren nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch unser tägliches Leben. Der 20-jährige Aargauer ALEKSEJ drückt die Stopptaste und liefert mit seiner neuen Single «Breakage»den Soundtrack zum Ausbruch aus dem Hamsterrad der Leistungsgesellschaft. Der Pendenzberg wächst ebenso rasant wie die Überstunden und die Sekretärin sieht man deutlich häufiger als Frau und Kinder. Ein Leben, das sich Aleksej nicht vorstellen kann. Mit seinen Texten und Melodien will er den Fokus wieder auf das Essentielle lenken: «Geniesse alles in vollen Zügen. Folge deinen Interessen und Neigungen, sei kompromisslos und entdecke dich selber!» Ein entspanntes Pfeifen und eine beschwingte Gitarrenmelodie

legen den Grundboden für Aleksejs freigeistige Botschaft. Seine weltanschauliche Offenheit vereint sich mit einem mondialen Musikgeschmack, was auf «Breakage» in einer gekonnten Mischung aus lebensbejahendem Reggae und verträumtem Pop mündet. Die Message und die musikalische Untermalung mögen simpel klingen, doch genau dadurch berühren sie. Gerade weil so viele Menschen diesen Trott kennen, spricht er ihnen damit aus dem Herzen. «Ein Sprachrohr der eigenen Seele» wie Aleksej es ausdrückt. Es ist an der Zeit zu realisieren, dass die Wirtschaft nicht kollabiert, wenn man mal einen Gang herunterschaltet. Also: Füsse hochlegen, Computer ausschalten, einen kühlen Drink zur Hand nehmen, «Breakage» auf die Ohren und endlich mal wieder realisieren, wie schön das Leben doch eigentlich sein könnte.