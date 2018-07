Bei noch etwas frischen Temperaturen, stiegen wir am 14.Juni voller Vorfreude in den Car ein. Unser Chauffeur Kurt Mirrer fuhr uns nach Studen ins Rest. Florida. Dort gab es Kaffee und Gipfeli. Weiter ging die Fahrt nach Kerzers ins Papiliorama. Wir wurden dort von zwei Damen erwartet, die uns durch die Tropendoms führten.

Mit der einen Gruppe im Nocturama erlebten wir Tropentiere, die in der Natur vom Aussterben bedroht sind. Durch den umgekehrten Tages- und Nachtrytmus war es möglich, am Tag einen nächtlichen Spaziergang zu machen und die mysteriösen, nachtaktiven Tiere der Tropenwälder zu beobachten. Begleitet wurden wir dabei von Fledermäusen die über unsere Köpfe flogen.

Mit der anderen Gruppe im Papiliorama erlebten wir einen spannenden Ausflug in die Welt der Schmetterlinge. Man konnte den ganzen Lebenszyklus, vom Ei über die Raupe bis zur Puppe beobachten. In diesem Garten sahen wir über 60 Arten aus allen Tropengebieten der Welt. Es war ein einzigartiges Schauspiel mit rund 1000 Schmetterlingen. Die schönen Pflanzen, die zu sehen waren, wurden aufgrund dessen Bedürfnisse ausgewählt. Auch die Vogelwelt war dort vertreten und diverse Entenarten. Und in den Weihern sahen wir bunte tropische Fischarten.

Nach den beiden spannenden Führungen ging es weiter nach Murten. Im Rest. Schiff am See gab es ein feines Mittagessen. Danach hatten wir noch etwas freie Zeit, bevor wir eine Rundfahrt mit dem Stedtlibummler machten. Dabei lernten wir Murten aus einer anderen Perspektive kennen. Der Weg führte uns in die Altstadt, den Hafen und alles Sehenswerte rund um Murten. Über einen Kopfhörer konnten wir Interessantes über die Geschichte, Kultur und Gesellschaft erfahren. Nach noch etwas freiem Aufenthalt in dieser schönen Stadt machten wir uns wieder auf den Heimweg. Zufrieden und dankbar für den schönen Tag kamen wir um 19Uhr wieder in Gretzenbach an.