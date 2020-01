Vereinsgründung der Friday Night Singers FNS

Am Freitag, 17.01.2020 fand die Gründungsversammlung der Friday Night Singers im Restaurant Adler in Gipf-Oberfrick statt.

In Zeiten, da sich Vereine auflösen, niemand für die Vorstandsarbeit gefunden wird oder jeder sich selber und alleine verwirklichen möchte, gehen 26 mutige Frauen und Männer einen gemeinsamen Weg und gründen einen neuen Verein.

Singen im Chor ist unser Hobby und seit 2006 gibt es die FNS. In diesen Jahren sind Mitglieder gekommen und gegangen, aber ein beständiger Kern ist geblieben, der das Chorschifflein durch Höhen und Tiefen begleitet hat. Alle vier Jahre trat der Chor in die Öffentlichkeit mit einem grossen Konzert. Im Jahre 2018 war es das „Käptn‘s Dinner“. Zu diesem Anlass konnten wir viele Projektsängerinnen und –sänger begeistern, die uns zum Teil erhalten geblieben sind. Auch kleinere Projekte werden unter dem Jahr realisiert. Wir unterstützen den Jugendchor Gipf-Oberfrick an verschiedenen Anlässen, singen an Firmungen, an Weihnachtsmärkten und Firmenanlässen.

Unser Name ist Konzept. Wir proben am Freitagabend und jeder der gerne singt und in einem aufgestellten Verein mitmachen möchte ist jederzeit herzlich zum Schnupper-Singen eingeladen.