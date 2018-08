Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder die "Zyklus-Show" in Villmergen statt. Über den Verein Schule & Elternhaus durften 16 Mädchen von Frau Lara Geiger die Abenteuer ihres Körpers erleben. Hier wurden Themen wie Pubertät, Schwangerschaft, Zyklus und Fruchtbarkeit auf interessante Art und Weise vermittelt.

Bevor der Kurs startete, fand für neugierige Eltern ein Informationsabend statt, wo diese die Gelegenheit bekamen, das Projekt und seine Vorgehensweise besser kennenzulernen. Die Leiterin erklärte ihnen den Inhalt des Projektes und das Ziel, den Mädchen einen wertschätzenden Umgang mit ihren eigenen Körper zu vermitteln. Das Wunder Körper soll die Mädchen neugierig machen und gleichzeitig stärken, dieses wertvolle Gut zu schützen.

Die Mädchen erhielten während des Workshops die Möglichkeit, selbst in die Rolle von Hormonen zu schlüpfen und ihren Körper aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenzulernen. Die Gebärmutter verwandelte sich, wie sonst monatlich, in eine Luxussuite, um dem eventuellen Fötus während der Schwangerschaft genügend Platz zu bieten. Auch das Abenteuer der Eizelle wurde erkundet. Wie kommt es zur Schwangerschaft und was passiert, wenn die Eizelle unbefruchtet bleibt. Die Luxussuite musste mühsam wieder ausgeräumt werden. Die Menstruation half beim Ausräumen. Was ist Menstruation und wozu dient sie? Mithilfe anschaulicher Materialien und wunderbar ausgewählter Musik, dürften die 16 Mädchen die Reise durch ihren Körper selbst begehen und unterwegs staunen und bestaunen.

Die Mädchen waren alle von dem Workshop begeistert und gingen mit Stolz über die Vorgänge in ihrem Körper nach Hause. Sie lernten Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber ihren Körper und gehen nun mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl in die Welt. Ihr Körper ist es wert geschützt zu werden, war die Quintessenz des Workshops.

Der Kurs erfreute sich so grosser Beliebtheit, dass er auch in den folgenden Jahren erfolgreich durchgeführt werden soll.