Kleindöttingen(sk) – Der Vereinsvorstand dankt allen REGA-BesucherInnen, die sich am Stand nähere Informationen über Land, Leute und im speziellen zum Hilfsprojekt geholt haben und mit einer Spende diese Kinder in Not unterstützen.

Da Silvia und Marco Kaiser, Geschäftsführung der KW-Software AG, bereits zweimal in Madagaskar und beide Male im Kinderzentrum AEJT zu Besuch waren, liegt ihnen das Projekt am Herzen. Sie engagieren sich im Vorstand und haben angeboten, einen Teil ihres REGA-Standes dem Verein zur Verfügung zu stellen.

Quiz über KW-Software AG und Madagaskar

Speziell für die Ausstellung wurde ein Smartphone-Quiz programmiert mit kniffligen Fragen. Fast alle Lösungen waren in den PowerPoint Präsentationen an den Bildschirmen zu sehen. Beim Lesen waren die BesucherInnen vor allem erstaunt und schockiert, dass 73 % der madagassischen Bevölkerung 14 Jahre oder jünger ist, dass jede vierte Frau im jugendlichen Alter zwischen 15-19 Jahren ihr erstes Kind bekommt, dass jedes vierte Kind zwischen 5-17 Jahren arbeitet anstatt zur Schule zu gehen, dass ein Drittel der Bevölkerung Analphabeten sind, dass 40 % der Gesamtbevölkerung oder jedes zweite Kind chronisch unter- oder fehlernährt sind und dass die Hälfte der Leute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat – für Europäer unvorstellbar!

Da die KW-Software AG tolle, wertvolle Preise versprach, haben sich einige eingehend informiert und schlussendlich das Huawei-Tablet, die Apple Beats Wireless-Kopfhörer und die Ultimate Ears Bluetooth in Empfang nehmen können. Herzliche Gratulation!

Grosses Dankeschön

Allen Spendern ein herzliches Dankeschön vom Vereinsvorstand und ein Merci von den AEJT-Kindern für jede Gabe. Jeder Franken hilft, diesen Kindern eine bessere Chance für die Zukunft zu bieten indem sie lesen, schreiben und rechnen lernen können und zurzeit zweimal wöchentlich eine warme Mahlzeit erhalten.

Es gibt noch viel zu tun

Um Stabilität in den Kinderzentrum-Alltag zu bringen, braucht es längerfristig immer wieder finanzielle Mittel. Zusammen mit Unicef ist man zurzeit auf der Suche nach einem ausgebildeten Pädagogen. Aufklärung ist ebenfalls ein wichtiges Thema, damit sie nicht als Jugendliche schon Eltern werden. Jungen können bei der Hilfsorganisation Don Bosco eine Lehre als Schreiner, Metallbauer oder Gärtner absolvieren. Jetzt muss man noch eine Möglichkeit suchen, damit auch Mädchen einen Beruf erlernen können und anstatt nur 2 Mal wöchentlich, sollten die Kinder 5 Mal eine warme Mahlzeit essen können.

Hilfsprojekt-Infos und Madagaskar-Reisen

Vereins-Initiant Stephan Meier wird übers Jahresende nach Madagaskar reisen und begleitet nächstes Jahr wieder eine Reisegruppe in dieses faszinierende Land oder nach dieser REGA vielleicht sogar mehrere. Weitere Infos zum Hilfsprojekt sind zu finden www.kinderhilfe-aejt-madagaskar.ch.