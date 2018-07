Seit Donnerstag, 26. Juli 2018, gilt im Kanton Aargau in Wäldern und im Abstand von 200 Metern zur Waldrändern ein Feuerverbot. Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für die bestehenden, eingerichteten Feuerstellen, und zwar ebenso bei Waldhütten als auch bei Picknick- und Spielplätzen in Wäldern und an Waldrändern.

Zusätzlich hat der Gemeinderat Egliswil heute in Anbetracht der prekären Lage ein verbot für das Abbrennen von Feuerwerk aller Art auf dem gesamten Gemeindegebiet von Egliswil erlassen. Diese Vorsichtsmassnahme bleibt bis zum ausdrücklichen, behördlichen Widerruf aufrechterhalten.

Der Gemeinderat dankt für das Verständnis.