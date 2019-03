Alle Schüler und Schülerinnen haben sich an die Vorgabe des OK’s gehalten. Es wurde darum gebeten, dass das Motto “black and white” eingehalten wird. Sogar ein roter Teppich wurde für die jungen Menschen ausgerollt. Das Foyer, in das man eintrat, vermittelte bereits den Eindruck des “Casino Royal’s”. Somit konnte der Festbesucher direkt in das grösste Spielcasino eintauchen, das Untersiggenthal je gesehen hatte. Selbstverständlich durfte ein grosser Kronleuchter, welche über den Spieltischen platziert wurde, nicht fehlen. An Tischen herrschte reges Treiben. Roulette, verschiedenste Würfelspiele und auch das zocken mit Karten konnte von den Besuchern genutzt werden. Für das leibliche Wohl wurde mit Hot Dogs, Pizza, Sandwiches und Nachttischen gesorgt.

Der unbestrittene Höhepunkt des Abends war die Las Vegas Showbühne. Hier wurde, Mode aus recycelten Materialien präsentiert, welche die Schülerinnen und Schüler designten sowie anfertigen. Sie benutzten dafür Abfallsäcke, woraus sie Kleider und Hosen anfertigte. Diese wurden anschliessend auf dem Catwalk präsentiert. Selbstverständlich ernteten die Models dafür auch den verdienten Applaus. Zur Vorbereitung des Festes gehörte auch das Einüben verschiedenster Songs mit dem Musiklehrer. Unter tobenden Applaus wurden die besten Songs dem Publikum vorgespielt.

Im Untergeschoss, also im Bierkeller, konnte in der Disco getanzt werden. Wem jedoch tanzen nicht zu lag, konnte sich auf dem neuen Kletterspielplatz vor dem Schulhaus vergnügen. Die grösste Leistung bei der Planung des Festes ist, dass die Ideen selbständig von den Schüler / Schülerinnen entwickelt und umgesetzt worden sind. Es ist ein wichtiger Schritt eine Idee bis zur vollständigen Realisierung zu begleiten und selbst mitzugehen. Dieser Weg ist anspruchsvoll und manchmal auch komplex. Jedoch honorierte ein toller Abend diesen Aufwand.



Die Planung zu diesem Event begann vor über einem Jahr. Leider kam diese am Anfang schleppend voran und es dauerte einige Zeit bis interessierte und engagierte Mitarbeitende gefunden worden sind. Selbstverständlich durfte Unterstützer vom Lehrpersonal nicht fehlen. Deren Begleitung war sehr hilfreich für alle Schüler und Schülerinnen.

Die Vertreter der Schüler mussten die verschiedenen Klassen über den aktuellen Stand der Planung informieren. Des Weiteren mussten neue Aufträge erteilt werden, wie beispielsweise die Suche nach einem passenden Motto. Die Entscheidung fiel am Ende auf das Motto Las Vegas. Dies schien einfach umzusetzen, da sofort die Idee eines Spielcasinos entwickelt wurde.