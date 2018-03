Am frühen Sonntagnachmittag, 25. März 2018, liess nur noch der Kühlwagen, der vor der Turnhalle Leematten stand, darauf schliessen, dass am Wochenende etwas Grosses in der Halle stattfand. Und ja - es fand etwas Grosses statt - der Sportverein Fislisbach führte die Unterhaltungsshow "Musical Dreams" durch!



Während drei Vorstellungen entführte der Sportverein die zahlreichen Zuschauer ainuf einen "Traum" durch die wunderbare Welt der Musicals. 14 Inszenierungen, 14 Musicals, allesamt präsentiert von den Jugendriegen, inkl. KITU, bis zu den Aktiv-Riegen Frauen und Männer. Es wurden bekannte Musicals wie "Mamma Mia" oder "Phantom der Oper", weniger bekannte wie "Rocky" oder "Space Dream" sowie neuere und wohl auch unbekanntere wie "Avatar" und "Stomp" in lebendige Darbietungen verpackt. Die Nummern waren gespickt mit kreativen Tänzen, schwierigen Akrobatikelementen und einer anspruchsvollen Barrennummer.



Das Publikum wurde nicht nur durch die unterschiedlichsten Darbietungen unterhalten sondern auch durch Robert Hälg alias Casper Caduff der "Comedy Alarm". Dieser führte als Alleinunterhalter durch die Unterhaltungsshow. Mit Sketches, unter anderem mit Einbezug des Publikums, leitete er geschickt zur nächsten Nummer über. Aber nicht nur er war Teil des Ganzen, sondern auch "The Saxonizer" am Freitagabend und DJ Yvan am Samstagabend. Egal ob bekannte Musikstücke mit dem Saxophon untermalt oder Partymusik aufgelegt wurde, die Hüften wurden geschwungen.



(geschrieben von Roger Kamber)